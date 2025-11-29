Blanuša: "Karan nije predsjednik, izbori nisu gotovi"

Prof. dr Branko Blanuša, doktor elektrotehnike i kandidat opozicije za predsjednika Republike Srpske na vanrednim izborima 2025. godine, osvojio je 212.365 glasova na osnovu obrađenih 99,91 posto biračkih mjesta, pokazuju posljednji podaci CIK-a. Iako je u SDS prešao još 2013. godine iz SNS-a, te kao ugledni stručnjak predavao širom Evrope i svijeta, pažnju javnosti sada privlači njegova odlučna borba za dokazivanje izbornih nepravilnosti.

- Što se tiče pitanja da li je Dodik pokrao izbore, mi imamo određene sredine poznate su po tome u RS, to su Doboj i Zvornik, uz to imamo Laktaše i Bratunac. To su, po ovim podacima koje imam, četiri sredine u kojima ima značajan izborni inženjering i izborne manipulacije, to se jednostavnom analizom da utvrditi. Ukupna razlika u broju glasova u ova tri grada, Laktaši, Zvornik i Doboj, između Siniše Karana i mene je 20.000 glasova. Sasvim sigurno to je nešto što je odlučilo ove izbore. Ako se pogleda izlaznost, na takvim biračkim mjestima zabilježena je daleko veća izlaznost nego što je prosjek izlaznosti na izborima u RS. I tu je npr. Siniša Karan dobio 70 ili više procenata glasova, negdje ide 80, 85 posto, pa do 97 ili čak 100 posto glasova za Karana. To pokazuje da je tu bio niz izbornih neregularnosti kojim bi se zaista trebali pozabaviti i državni organi.

On naglašava da je njegova jedina želja utvrđivanje istine i poštovanje volje naroda.

"Insistirat ću da se ovaj postupak sprovede do kraja. To je obaveza ne samo prema meni, prema opozicionom bloku, nego i prema građanima RS i posebno onima koji su dali povjerenje meni. Ali generalno mislim da je to jedna obaveza i odgovornost prema građanima RS, da se istraje do kraja, da se zaista utvrdi činjenično stanje u najvećoj mogućoj mjeri i da predsjednik bude onaj koji je dobio najviše glasova. Za mene nije gotova izborna trka, ja idem do kraja. Koristit ću sve one raspoložive pravne i zakonske mehanizme koje imamo na raspolaganju da se istina utvrdi."

Od nesuđenog pilota do glasa naroda

Osim o politici, Blanuša se osvrnuo i na svoju karijeru, otkrivajući detalje koje javnost do sada nije znala.

- Moja želja jeste bila da budem pilot civilnog vazduhoplovstva. Nažalost, životne okolnosti su bile drugačije tako da sam danas inžinjer elektrotehnike i doktor elektrotehničkih nauka, profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci. Zadovoljan sam svojom profesijom, uživam u radu sa studentima i u svemu onome što nosi ta profesija.

Tokom kampanje, kako kaže, susreo se sa teškom svakodnevnicom običnog čovjeka, što ga je dodatno motivisalo.

- Razgovarao sam sa običnim ljudima, sa narodom koji živi od plate do plate, od penzije do penzije, od rate do rate. Mislim da sam ih mogao dobro razumjeti jer i ja zapravo živim jednim vrlo sličnim životom. Naš narod živi izuzetno skromno, to je na granici dostojanstva. Na istoku, od Zvornika pa do Trebinja, primijetio sam da svaka sredina ima neke moćnike koji tu upravljaju svim životnim procesima, koji su povezani usko sa strukturama vlasti i koji određuju ko može da se zaposli. Kod tih ljudi vidim strah da, ukoliko oni pokažu nešto drugačije, u smislu da javno kažu ili ako se pokušaju otrgnuti iz tih kandži, boje se za svoja egzistencijalna pitanja.