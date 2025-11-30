Paljenjem prve adventske svijeće počeo "Advent u Mostaru"

Paljenjem prve adventske svijeće na vijencu na Trgu hrvatskih velikana ispred Hrvatskog doma hercega Stjepana Kosače u subotu navečer službeno je počela manifestacija Advent u Mostaru.

Svečanosti je, kao i ranijih godina, prisustvovao mostarski gradonačelnik Mario Kordić, dok je mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Petar Palić izvršio liturgijski čin blagoslova adventskih svijeća i svih nazočnih.

- Veselim se ovom događaju, jer Advent predstavlja posebno doba. Ta četiri tjedna živimo s četiri univerzalne, ali i poruke koje treba naglasiti. Treba se sjetiti i ljudi koji su u potrebi, kao i ljudi koji možda ne uživaju mir koji mi uživamo. Treba se sjetiti i ljudi koji su izgubili vjeru i nadu u neku bolju budućnost. Treba se sjetiti svih, a Advent nas upravo uči da u ovih mjesec dana te stvari stavimo na prvo mjesto – poručio je gradonačelnik Kordić.

Rekao je i da je Grad Mostar pripremio poprilično bogat zabavni program koji je sastavni dio Adventa.

- Čeka nas pregršt dobrih kulturnih i zabavnih programa - kazao je gradonačelnik, spomenuvši i regionalne glazbene zvijezde koje će nastupiti za Novu godinu u Mostaru, a čijim se nastupom želi privući što veći broj gostiju u Grad na Neretvi.

Biskup Palić poručio je kako je za vjernike vrijeme Adventa, vrijeme nade.

- Ne samo zato što smo u ovoj godini u godini nade, to je možda još jedan poticaj za nas kršćane da živimo tu nadu i da se u tom smislu i ne bojimo budućnosti - kazao je biskup.

Prva adventska svijeća simbolizira nadu i vjeru, a preostale tri mir, radost i ljubav.

U zabavnom dijelu blagdanskog programa nastupio je Zbor mladih Amadeus i Ivana Jukić, koji su svojim izvedbama unijeli duh zajedništva i radosti predstojećeg blagdanskog i prazničkog razdoblja.

Advent se seli na plato iza Stare gimnazije, gdje će biti postavljeno 20 kućica, uz dodatne sadržaje na Kantarevcu i šetnici.

Večernji program otvara se 12. prosinca koncertom Gorana Karana, a svake večeri do 1. siječnja Mostarce i njihove goste očekuju dva izvođača i dobra zabava do ponoći.

Doček Nove godine slavit će se uz Sašu Matića i Trash Band, dok će reprizu 1. siječnja obilježiti Adi Šoše uz Bijelo dugme & Indexi Tribute Band.

Dječji program počinje 6. prosinca obilježavanjem Svetog Nikole, a od 8. do 30. prosinca slijede nastupi vrtića, škola, radionice, predstave i puno zabave za najmlađe.

Advent u Mostaru tradicionalno okuplja obitelji, prijatelje i posjetitelje kako bi uživali u bogatom programu, kreativnim sadržajima i toplini blagdanskog i prazničnog ozračja.