Politička sapunica u Tesliću: Dio odborničkih fotelja i dalje prazan

Na sjednice Gradske skupštine u Tesliću i dalje ne dolaze svi odbornici nakon promjene parlamentarne većine. Nije ih bilo ni tokom rasprave o najvažnijem dokumentu – nacrtu lokalnog budžeta. Na zasjedanja skupštine ne dolaze odbornici okupljeni oko SNSD-a.

Na posljednjoj sjednici Skupštine u Tesliću, na kojoj je usvojen Nacrt budžeta za iduću godinu u iznosu od 44 miliona maraka, u sali ponovo nije bilo svih 29 odbornika, piše BHRT.

- Mi smo dobili rješenje od Okružnog suda u Doboju da su sve tužbe koje su bile podnesene, odnosno upravni sporovi protiv imenovanja rukovodstva Skupštine, odbačene - kaže Slaven Jelić, predsjednik Gradske skupštine Teslić (SP).

Novo rukovodstvo imenovano je poslije formiranja nove većine okupljene oko SDS-a krajem maja. Nakon toga, uslijedila je policijska akcija – hapšenje gradonačelnika i dvojice odbornika, optužbe za podmićivanje, zabrane sastajanja i prilaska na manje od 100 metara. Zbog toga su se sjednice održavale na fudbalskom stadionu, odnosno uz pomoć videolinka. Prije posljednje sjednice, Sud u Banjaluci je ukinuo izrečene mjere.

- Vidjet ćemo šta će Sud na kraju reći. Još nije podignuta optužnica. Imali smo mjere zabrane pet mjeseci. Sad smo u poziciji da imamo skupštinsku većinu, svidjelo se to kome ili ne - izjavio je Mehmed Dubravac, potpredsjednik Gradske skupštine Teslić (SDP BiH).

Aktuelna skupštinska većina formirana je nakon što joj je pristupio jedan od dvojice odbornika SDA.

- Druga strana je spominjala, govorila, stavljala mi metu na čelo. Naravno da od toga nema ništa. Ja sam svojom dobrom voljom prešao na stranu koalicije okupljene oko SDS-a, bez ikakvih para, bez ikakve ucjene, bez ičeg. To je bila, jednostavno, moja dobra volja - rekao je Meša Jašarević, odbornik SDA u Tesliću.

U Tesliću su se i ranije mijenjale skupštinske većine, ali se nije dešavalo da izabrani odbornici ne dolaze na sjednice lokalnog parlamenta.

- Bilo je različitih političkih sučeljavanja, osporavanja. Međutim, ovo što mi imamo u ovom mandatu, to nije zabilježeno u političkom životu savremene demokratije u ovom postratnom periodu. Imamo odborničku strukturu koja praktično ne zna šta hoće - smatra zamjenik gradonačelnika Teslića Milovan Stanković.

Drugi politički tabor ima 14 ruku. Radislav Đurić, predsjednik Kluba odbornika SNSD-a, najbrojnije opozicione stranke u Tesliću, kazao nam je u telefonskom razgovoru da će se vjerovatno pojaviti na idućem zasjedanju, te da na posljednju sjednicu nisu pozvani, što je predsjednik Skupštine Slaven Jelić kategorično odbacio kao neistinu.