Vozite oprezno: Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost

U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po vlažnom kolovozu, a upozoravamo na učestale odrone i savjetujemo oprezniju vožnju, navode iz BIHAMK-a jutros.

Magla i niska oblačnost mjestimično smanjuju vidljivost preko prevoja: Makljen, Kupres, Ivan i Nišići, ali i na širem području: Glamoča, Potpeća, Banovića, Kalesije i Kladnja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da obavezno drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise, navode u izvještaju.

Radovi na putu

Prema informacijama firme koja održava dionicu magistralne ceste Jablanica-Blidinje, putnička vozila do 3,5t saobraćaju otežano, na vlastitu odgovornost. Za vozila preko 3,5t saobraćaj je i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti Dobro Polje–Miljevina, u mjestu Sijeračke stijene, zbog sanacije klizišta svakodnevno od 08:00 do 17:00 dolazi do povremenih obustava saobraćaja u trajanju do 45 minuta.

Radovi su aktuelni na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Jajce-Crna Rijeka, Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Gacko-Foča (u Sastavcima), kao i na ulazu u Neum.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak.

Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).