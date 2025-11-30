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OD SUTRA

Zavod zdravstvenog osiguranja KS: Počinju prijave za najobuhvatniji skrining program ranog otkrivanja karcinoma

Pozivamo sve osiguranike da se od sutra prijave na skrining programe putem jednostavne online prijave dostupne preko web stranice Zavoda, navode

Počinju prijave za najobuhvatniji skrining program. Screenshot

A. O. / BHRT

30.11.2025

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo od sutra, 1. decembra, omogućava online prijave na šest skrining programa ranog otkrivanja karcinoma, čime zvanično počinje realizacija najobuhvatnijeg preventivnog projekta ove vrste u Kantonu Sarajevo.

Podsjećamo, Zavod je nedavno potpisao ugovore sa javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama koje će provoditi skrininge, a čija ukupna vrijednost iznosi 1.000.000 KM. Program obuhvata oko 15.000 besplatnih pregleda, i to za rano otkrivanje: karcinoma grlića maternice, karcinoma dojke, karcinoma debelog crijeva, karcinoma pluća, karcinoma prostate i karcinoma kože (melanoma).

Direktor Zavoda, Muamer Kosovac, naglasio je da ovim projektom Kanton Sarajevo ulazi u fazu preventivne zaštite koja prati standarde najrazvijenijih evropskih zdravstvenih sistema. Pojednostavljena procedura – bez papira, bez čekanja i s digitalnom prijavom – omogućava da preventivni pregledi budu dostupni svim osiguranicima bez administrativnih prepreka.

-Pozivamo sve osiguranike da se od sutra prijave na skrining programe putem jednostavne online prijave dostupne preko web stranice Zavoda (www.kzzosa.ba). Pravovremena prevencija znači ranije otkrivanje, a jedan pregled obavljen na vrijeme može značiti spašen život, ističu iz Zavoda.

ZZO KS je objavio i video-klip sa detaljnim uputstvom za prijavu, u kojem je jasno prikazano kako izvršiti online registraciju za željeni skrining program.

# ZZO KS
# SKRINING
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