Pettigrew: Hitna ustavna reforma i tranzicijska pravda ključ stabilnosti i evropske budućnosti BiH

Profesor filozofije i studija holokausta i genocida na Državnom univerzitetu Southern Connecticut i član Upravnog odbora Programa studija genocida Univerziteta Yale David Pettigrew ukazao je danas na hitnu potrebu za ustavom reformom u BiH, kao i za inicijativama tranzicijske pravde koje će se oduprijeti naporima nacionalista da ostvare svoje teritorijalne i eliminacijske ciljeve iz 1990-ih.

U obraćanju na sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 o temi "Ustavna reforma za stabilnu budućnost Bosne i Hercegovine", Pettigrew je istakao da bi usklađivanje ustavne reforme i inicijativa tranzicijske pravde doprinijelo stabilnoj demokratskoj budućnosti koja bi osigurala jednakost građana i jamčila ljudska prava za sve u skladu sa vladavinom prava.

- Takve reforme i stabilnost bi, na kraju, doprinijele bržem napretku BiH prema članstvu u EU - rekao je Pettigrew.

Podsjetio je da, iako je Daytonski mirovni sporazum okončao agresiju i genocid počinjen u Bosni i Hercegovini, sporazum je uspostavio aranžman o podjeli vlasti zasnovan na etničkim podjelama, a ne demokratiju temeljenu na zajedničkom državljanstvu.

Pettigrew je naglasio da je aranžman o podjeli vlasti predstavljao umirivanje separatističkih i eliminacijskih projekata tzv. Republike Srpske i Herceg-Bosne, a posljedica toga je da se BiH danas suočava sa eskalacijom destabilizacijskih prijetnji koje podrivaju njenu suverenost i ugrožavaju njenu budućnost.

- Daytonski ustav je umirio nacionalističke ciljeve ’90-ih na štetu ljudskih prava i vladavine prava. Preživjelima je onemogućeno postavljanje spomen-obilježja na mjestima na kojima su počinjena zlodjela za koja je presuđeno da su ratni zločini. Takva mjesta uključuju Dom kulture Pilica i Zemljoradničku zadrugu Kravica, lokacije na kojima su počinjeni zločini povezani sa genocidom u Srebrenici. Mural Ratku Mladiću na ulazu u Kalinovik predstavlja kršenje Krivičnog zakona BiH kojim se zabranjuje veličanje osuđenih ratnih zločinaca. On mora biti uklonjen bez odlaganja - rekao je Pettigrew.

Dodao je da takva kršenja ljudskih prava i Krivičnog zakona BiH ukazuju na to da, osim potrebe za jačanjem vladavine prava, što bi došlo sa istinskom ustavnom reformom, takve reforme moraju ići zajedno sa inicijativama tranzicijske pravde koje bi transformisale kulturu tako što bi se podržalo ljudsko pravo na memorijalizaciju i pružio otpor poricanju genocida i drugih ratnih zločina.

- Inicijative tranzicijske pravde bi ojačale ustavnu reformu. U izvještaju UN-a iz oktobra 2020. se insistira na tome da je posvećenost memorijalizaciji ključna za promociju "razvoja kulture demokratije i poštivanja ljudskih prava” - poručio je Pettigrew.