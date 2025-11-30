Zamućena voda u Kantonu 10, Bihaću, Širokom, Grudama i Ljubuškom, preporučuje se prokuhavanje

Zbog obilnih padavina proteklih dana došlo je do zamućenja vode u Širokom Brijegu pa se savjetuje prokuhavanje vode prije upotrebe za piće, objavili su u nedjelju iz Federalne uprave civilne zaštite.

Uslijed obilnih padavina došlo je do povećane mutnoće na vodocrpilištu Grudsko Vrilo, općine Grude. Prema svim dosad urađenim laboratorijskim analizama, voda je mikrobiološki ispravna, međutim zbog boje i mutnoće preporučuje se da se voda prije konzumacije prokuha.

U Gradu Ljubuškom također se preporučuje da je vodu prije upotrebe potrebno prokuhati.

Nadalje, zbog obilnih padavina na području Kantona 10 došlo je do pogoršanja kvalitete vode u vodovodnoj mreži te se savjetuje prokuhavanje vode prije upotrebe za piće.

Zbog naglog topljenja snijega i kišnih padavina i na području Bihaća došlo je do povećanja mutnoće na svim izvorištima. Nakon izvršene analize potrošačima je preporučeno da se voda za piće prokuhava.