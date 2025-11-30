Izgubljeni Konaković neće ušutjeti "Avaz" preko ekonomskih udara i prljavih laži

Političar poganog jezika zbog čega ga je napustilo pola stranke i javno saopćilo da neće da ga prati u prljavom „bratoubilačkom stranačkom ratu“ nije ništa naučio nakon neviđenog skandala i odlaska mladih ljudi od njega.

Gostujući na Face TV, gdje jednom mjesečno ima zagarantiran termin - intervju, političar ublehaš Dino Konaković ponovo se, uz nabacivanje lopte mlađahnog voditelja bavio "Avazom".

Uzdrmani lider pocijepanog NiP-a opet se bavio tiražima i posjetama našeg lista.

Naravno, u svom crnokravataškom lažljivom stilu.

Konaković koji uporno prešućuje 100 miliona poklona Dodiku, propali bošnjački sabor, istragu o tome kako je poklonio 600.000 KM, istragu o Sky aplikaciji i formiranju NiP - a, inspektorima u toj stranci, propalom liderskom Samitu Zapadnog Balkana u Neumu, teškom kriminalu svog najbližeg saradnika i kuma, kriminalu Aljoše Čampare, propalom bageru i niza afera koje ga prate, najlakše je da budalasto pokušava da skrene pažnju javnosti na naš medij.

Na Konakovićevu nesreću i na sreću naših dragih čitatelja koji u višemilionskom iznosu svaki dan otvaraju portal „Avaza“ a naša novina je i dalje najčitanjija u Bosni i Hercegovini, Konaković nas ne može zaustaviti i uplašiti.

Naprotiv.

Ovih dana ćemo obradovati naše čitaoce šokantnim feljtonom u kojem će se vidjeti kako propali košarkaš i majstor mjerenja prvo završava treću godinu fakulteta, pa tek onda prvu i drugu.

Još gore, ispiti se masovno prijavljuju i polažu neradnim danima a prostora za optužnicu ima i previše.

Na kraju, najtragikomičnije je da Konaković govori o drugim ljudima da su konfliktni: u svađi je sa svim koalicionim partnerima, svojom strankom, svim novinarima u Sarajevu osim omiljene Face TV, i da u političko-intelektualnoj zajednici uživa opći prezir.

A što se svjesnog pokušaja ekonomskog rušenja jedne kompanije tiče, ima tu krivično djelo koje reguliše sankcije i za njega i one izuzetke koji mu uporno daju prostor za tako nešto.

Od „Avaza“ uspješno živi više stotina porodica, najcitiraniji smo medij iz BiH u svijetu, prošli smo velikih 30 godina i kao rasadnik najboljih kadrova u svim oblastima života, imamo konstantnu reputaciju jer uvijek štitimo pravo građana i države, ne može nas niko, pa ni on, potkupiti da kao loptica skočica skače iz naših novina ili medija, a Konaković već u oktobru ide u penziju, a, istovremeno, pred tužitelje ako bude pravne države.

A, bit će!

Za 30 godina ponosnog i moćnog izlaženja, ali i izgradnje novih vrijednosti, "Avaz" je preživio više stotina političara u pokušaju, korumpiranih ministara, i svi su oni danas u anonimnosti ili po zatvorima.

Evelin Trako, glavni i urednik „Dnevnog avaza“.