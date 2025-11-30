Nakon decenije nebrige o mostovima, pokrenute konkretne aktivnosti

Decenijama niko ne brine o sarajevskim mostovima. Pokrenute su aktivnosti na sanaciji tri mosta u Starom Gradu, a jedan će biti zatvoren za građane.

Općina Stari Grad je provela postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge izrade idejnog i glavnog projekta konstruktivne sanacije, kao i konzervatorsko-restauratorskih radova na nacionalnom spomeniku – Carevoj ćupriji.

Po završetku izrade glavnog projekta, pristupit će se pribavljanju potrebnih odobrenja od Federalnog ministarstva prostornog uređenja, u cilju rekonstrukcije ovog mosta, koji je u izuzetno lošem stanju i predstavlja opasnost za prolaznike i saobraćaj.

- Uzimajući u obzir da se radi o nacionalnom spomeniku, a da su svi upoznati sa neefikasnosti u radu Komisije za nacionalne spomenike BiH, jasno je da će ovaj proces trajati dugo - naglasio je načelnik Irfan Čengić.

Prema zahtjevu Federalne inspekcije ovaj most će do daljnjeg biti zatvoren.

U projektu učestvuje i Grad Sarajevo, s kojim je potpisan Sporazum o zajedničkoj realizaciji. Iako Općina Stari Grad nije nadležna za održavanje mostova, ulaže značajne napore kako bi osigurala njihovu sigurnost i očuvanje.

Također, Općina u saradnji sa Direkcijom za ceste radi na još jednom projektu sanacije mosta - Ćumurija, za koji su osigurana sredstva, te je raspisan drugi tender za nabavku radova sanacije navedenog mosta, jer se na prvi tender niko nije javio. Ukoliko se izabere izvođač, pristupit će se sanaciji.