Univerzitet u Bihaću pokreće izradu projekta za novu modernu univerzitetsku zgradu

Univerzitet u Bihaću započeo pripremu projektne dokumentacije za novu zgradu Univerziteta, koja će biti smještena u bihaćkom naselju Repušine i koja bi, prema prvim najavama, mogla predstavljati jedan od najmodernijih akademskih objekata u Unsko-sanskom kantonu i šire.

Univerzitet je raspisao tender za izradu glavnog projekta budućeg objekta, s krajnjim rokom za dostavljanje ponuda 5. decembra ove godine. Procijenjena vrijednost usluge iznosi 99.249,26 KM, a postupak se provodi kao otvoreni, uz primjenu kriterija najniže ponuđene cijene.

Planirano je i održavanje e-aukcije, a podjela javne nabavke na lotove nije predviđena.

Iz Univerziteta poručuju da će nova zgrada biti savremeno koncipiran, višenamjenski objekat, projektovan prema najvišim standardima za obrazovnu infrastrukturu. Biće opremljena prostorima neophodnim za nastavu, naučno-istraživački rad, administrativne odjele, ali i studentske i društvene sadržaje.

Prorektor za razvoj i osiguranje kvaliteta Fadil Islamović naglašava dugoročnu viziju projekta i njegovu važnost za akademsku zajednicu.

- Zajedno s rektorom Atifom Hodžićem započeli smo realizaciju ideje koja će ostaviti prepoznatljiv i trajan trag na Univerzitetu. Oko godinu dana radim na čelu Komisije koja se bavi ovim projektom i već smo osigurali urbanističku dozvolu za buduću zgradu od oko 4.000 kvadratnih metara, smještenu preko puta Tehničke škole. Kupili smo oko šest dunuma zemljišta upravo s namjerom da ostavimo nešto vrijedno generacijama koje dolaze - pojasnio je Islamović za Fenu.

Planirana zgrada obuhvatit će više funkcionalnih cjelina - od učionica, amfiteatara, laboratorija i biblioteka, do prostora za sport, kreativne aktivnosti i studentski smještaj. Posebna pažnja posvetit će se energetskoj efikasnosti, inkluzivnosti, zelenoj gradnji i uređenju eksterijera.

Projekat uključuje i formiranje zelenih površina, pješačkih komunikacija te zona za odmor i druženje, čime se nastoji stvoriti savremen univerzitetski kampus koji će podsticati učenje, rad i razvoj akademske zajednice.

Izgradnja bi trebala početi na jesen, procijenjeni rok za završetak radova je tri godine, a potrebno ulaganje na 9,9 miliona KM.

Očekivanja rukovodstva Univerziteta Bihać su da će realizacija ovog projekta označiti važnu prekretnicu za najjaču visokoobrazovnu instituciju u Unsko-sanskom kantonu, osiguravajući kvalitetnije uvjete za studente, nastavnike i istraživače, ali i doprinijeti urbanom razvoju grada.