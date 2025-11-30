Pao informacioni sistem: Obustavljen saobraćaj na graničnim prijelazima

Povremene slabije padavine i mjestimično zaleđen ili vlažan kolovoz pratit će vozače u većini krajeva zemlje. Zbog guste niske oblačnosti i moguće magle, vidljivost je smanjena, naročito na višim predjelima i prevojima. Povećana je i opasnost od odrona. Tokom poslijepodnevnih i večernjih sati, kada se pojačava broj vozila i intenzitet saobraćaja, uobičajeni su česti zastoji i kraći prekidi u odvijanju saobraćaja.

Zbog tehničkih poteškoća i privremenog pada informacionog sistema trenutno je obustavljen saobraćaj na svim graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, kao i na graničnim prijelazima između BiH i Crne Gore te BiH i Hrvatske. Tehničke službe intenzivno rade na otklanjanju kvara.

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Gradina. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Zbog većeg odrona za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica magistralne ceste Jablanica-Blidinje.

Na magistralnoj cesti Dobro Polje–Miljevina, u mjestu Sijeračke stijene, zbog sanacije klizišta svakodnevno od 08:00 do 17:00 dolazi do povremenih obustava saobraćaja u trajanju do 45 minuta.

Radovi su aktuelni na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Jajce-Crna Rijeka, Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Gacko-Foča (u Sastavcima), kao i na ulazu u Neum.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati), navode iz BIHAMK-a.