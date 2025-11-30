Obustavljena istraga protiv Amira Pašića Faće: Nije ugrozio sigurnost ministra Rame Isaka

Tužilaštvo Kantona Sarajevo obustavilo je istragu protiv Amira Pašića Faće zbog navodnog ugrožavnja sigurnosti Rame Isaka, federalnog ministra unutrašnjih poslova, saznaje "Avaz".
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"AVAZ" OTKRIVA
Obavještavamo vas da je dana 27. novembra 2025. godine Tužilaštvo donijelo Naredbu o obustavi istrage protiv lica Amir Pašić zvani "Faćo", za tačke 1., 2., i 4. iz Naredbe o provođenju istrage
Obustavljena istraga protiv Faće po prijavi Rame Isaka. Avaz
Tužilaštvo Kantona Sarajevo obustavilo je istragu protiv Amira Pašića Faće zbog navodnog ugrožavnja sigurnosti Rame Isaka, federalnog ministra unutrašnjih poslova, saznaje "Avaz".
Faksimil Naredbe o obustavi istrage. Avaz
- Obavještavamo vas da je dana 27. novembra 2025. godine Tužilaštvo donijelo Naredbu o obustavi istrage protiv lica Amir Pašić zvani "Faćo", za tačke 1., 2., i 4. iz Naredbe o provođenju istrage broj gornji od 14. 10. 2024. godine - navodi se u obavijesti Tužilaštva KS koju potpisuje kantonalni tužilac Stefan Kovačević.
Podsjetimo, Amiru Pašiću Faći je produžen pritvor na još dva mjeseca.
Duško Tomić: Pisat ćemo apelaciju Ustavnom sudu BiH. Avaz
Advokat Amira Pašića Faće Duško Tomić za "Avaz" kaže:
- Nismo dobili odgovor za našu žalbu za produženje pritvora od dva mjeseca. U mojoj žalbi sam skrenuo pažnju da je sud potpuno ignorisao međunarodne standarde Evropske konvencije o ljudskim pravima o visini zaprijećene kazne za pritvor, gdje jasno govore međunarodni standardi, da samo za teška djela za koja je minimanlna kazna zatvora od 5 godina i više. A naši sudovi su uzeli standard tri godine i više.
A kod Faće je minimum šest mjeseci zaprijećena kazna zatvora. Obavezno sud mora odrediti mjere umjesto pritvora kada je u pitanju ovakvo djelo kao što je kod Faće. Ukoliko sud odbije našu žalbu obratit ćemo se Ustavnom sudu BiH sa apelacijom i skrenut ćemo pažnju da su sudovi i Općinski i Kantonalni prekršili evropsku konvenciju o ljudskim pravima na pravedno i fer suđenje - kaže advokat Tomić za "Avaz".
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