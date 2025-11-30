Trinaestogodišnja Lamija prikupila 10.000 boca, sve donirala Pomozi.ba

Općina Vogošća može se pohvaliti svojom mladom heroinom – trinaestogodišnjom Lamijom Đozo, djevojčicom koja je pokazala da upornost i humanost mogu napraviti stvarnu razliku, čak i kada mnogi odrasli to još uvijek odgađaju.

Njena priča, koju je danas podijelilo KJKP Rad Sarajevo, podsjeća da veliki rezultati često počinju malim koracima.

Lamija je, od prvog reciklomata postavljenog ispred SCC-a do onih u Vogošći, neumorno ubacivala bocu po bocu, uvijek birajući opciju donacije organizaciji Pomozi.ba. Za nju recikliranje nije samo korisna navika, već način da istovremeno pomogne prirodi i ljudima.

U kratkom periodu uspjela je prikupiti više od 10.000 plastičnih boca, dokazujući da posvećenost jedne osobe može imati ogroman utjecaj na zajednicu. Njen trud i humanost prepoznati su i nagrađeni Plaketom Općine Vogošća, zasluženo priznanje za djevojčicu koja, iako tek 13-godišnjakinja, već mijenja okolinu u kojoj živi.

Iz organizacije Pomozi.ba istakli su posebnu zahvalnost:

- Lamija pokazuje kako nove generacije razumiju da male akcije mogu napraviti veliku razliku. Njeno srce, posvećenost i briga za prirodu i druge inspirišu sve oko nje - poručili su iz organizacije.

Lamija je svojim djelima pokazala da promjene ne treba čekati – one se stvaraju. Iz KJKP Rad Sarajevo poručuju da njen primjer dokazuje da nema izgovora ni prepreka, te da za početak često dovoljno jedan korak i jedna boca manje u prirodi.