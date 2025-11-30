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S lica mjesta: Odron na putu Tuzla-Sarajevo, prolomio se potporni zid, obustavljen saobraćaj

Kako javlja reporter "Avaza" s lica mjesta, prolomio se potporni zid koji je i ranije saniran

Odron na putu Tuzla-Sarajevo - Avaz
S lica mjesta - Avaz
S lica mjesta - Avaz
S lica mjesta - Avaz
S lica mjesta - Avaz
A. Bešić

30.11.2025

Na putu Tuzla-Sarajevo, na Karauli, došlo je do velikog odrona. Kako javlja reporter "Avaza" s lica mjesta, prolomio se potporni zid koji je i ranije saniran.


Saobraćaj je u potpunosti obustavljen, a radi orijentacije do odrona je došlo poslije tunela Karaula iz pravca Tuzle prema Sarajevu.

Najvjerovatnije će policija vozila preusmjeravati starim putem, odnosno cestom kojom se saobraćalo prije izgradnje ove dionice i tunela.

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# KARAULA
# ODRON
# TUZLA
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