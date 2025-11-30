S lica mjesta: Odron na putu Tuzla-Sarajevo, prolomio se potporni zid, obustavljen saobraćaj

Na putu Tuzla-Sarajevo, na Karauli, došlo je do velikog odrona. Kako javlja reporter "Avaza" s lica mjesta, prolomio se potporni zid koji je i ranije saniran.

Saobraćaj je u potpunosti obustavljen, a radi orijentacije do odrona je došlo poslije tunela Karaula iz pravca Tuzle prema Sarajevu.

Najvjerovatnije će policija vozila preusmjeravati starim putem, odnosno cestom kojom se saobraćalo prije izgradnje ove dionice i tunela.

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