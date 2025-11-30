Naser Orić za "Avaz": Ja sam tražio da se slikam s Acom Lukasom, a Dodik dobro zna da sam i njemu trebao pa je tada zvao

Nakon što se na društvenim mrežama pojavila fotografija sa jednog slavlja na kojoj u društvu sjede pjevači Šerif Konjević, Aca Lukas te ratni heroj i komandant odbrane Srebrenice, digla se velika bura.
Sve je eskaliralo kada je Aci Lukasu otkazan koncert na Jahorini, a oglasio se i Milorad Dodik, bivši predsjednik RS.
Naser Orić je za portal "Avaza" kazao da je sve to predimenzionirano, licemjerno i da nema nikakve potrebe da se u toj mjeri satanizuje pjevač Aca Lukas.
- Vidim da sada od čovjeka prave izdajnika. Digla se kuka i motika, a ja sam njemu prišao i zamolio ga za fotografiju. Vjerujem da on nije ni znao ko sam ja. To je toliko besmisleno, a na kraju krajeva ja nisam ratni zločinac, nego častan vojnik Armije R BiH koji je u Hagu oslobođen od svih optužbi - rekao je Orić za portal "Avaza".
Ističe da nikakve loše namjere nije bilo i da je fotografija nastala na proslavi kod zajedničkog prijatelja.
- Ja Acu volim, poštujem njegove rad i njegove pjesme, jednostavno volim slušati kako čovjek pjeva i to je sve. Vidim da se i Dodik oglasio i traži da se Aci zabrani koncert. A zna Dodik da sam i njemu valjao i zvao je kada sam mu trebao. Zna on dobro o čemu ja pričam - rekao je Orić za naš portal.
Ranije danas se oglasio i Aca Lukas, koji je za srbijanske medije rekao da se fotografira sa svim ljudima koji ga zamole za fotografiju te da za Orića nije ni znao da je u njegovom društvu.