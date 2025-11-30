Naser Orić za "Avaz": Ja sam tražio da se slikam s Acom Lukasom, a Dodik dobro zna da sam i njemu trebao pa je tada zvao

Nakon što se na društvenim mrežama pojavila fotografija sa jednog slavlja na kojoj u društvu sjede pjevači Šerif Konjević, Aca Lukas te ratni heroj i komandant odbrane Srebrenice, digla se velika bura.

Sve je eskaliralo kada je Aci Lukasu otkazan koncert na Jahorini, a oglasio se i Milorad Dodik, bivši predsjednik RS.

Naser Orić je za portal "Avaza" kazao da je sve to predimenzionirano, licemjerno i da nema nikakve potrebe da se u toj mjeri satanizuje pjevač Aca Lukas.