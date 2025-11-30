Grčka obilježava 30 godina diplomatskih odnosa s BiH

Grčka danas obilježava 30. godišnjicu uspostavljanja diplomatskih odnosa s Bosnom i Hercegovinom.

Povodom jubileja, Ambasada Grčke u Sarajevu osvijetlila je Zgradu prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine (Trg BiH 1), projektujući slike državnih zastava obje zemlje.

Zgrada, koja danas služi kao sjedište Vijeća ministara BiH, obnovljena je uz pomoć Grčke, koja je osigurala 80% potrebnih finansijskih sredstava (oko 13,5 miliona eura), a zvanična inauguracija održana je 23. jula 2007. godine.

- Zgrada Prijateljstva ostaje trajnim simbolom bliskog prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine, a koje danas i proslavljamo. Grčka, iskreni prijatelj i partner BiH, predana je miru, stabilnosti i napretku zemlje, kao i neprekidnoj podršci evropskoj budućnosti BiH, kao što to stoji i u Thessaloniki agendi - izjavila je ambasador Grčke u Sarajevu, Nj.E. Ioanna Efthymiadou, povodom 30-godišnjice uspostave diplomatskih odnosa s Bosnom i Hercegovinom.