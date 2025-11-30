Njemački ESD o geopolitičkim izazovima na Balkanu: Veliki rizici za BiH, vrijeme je za NATO

Istovremeno, suparnički vanjski akteri – od Turske do Rusije i Kine – agresivno se nadmeću za pristup i stratešku prednost nad EU-om i NATO-om. Rezultat je regija koja se još pokušava stabilizirati, ali istodobno ostaje u riziku od daljnje destabilizacije – nešto što Zapad ne bi trebao zanemariti, upozorava ESD.

Navedeno je da je u 2025. godini zapadni Balkan postao ključni pokazatelj promjenjivog evropskog sigurnosnog poretka, oblikovan pojačanom militarizacijom, novim partnerstvima i rastućim vanjskim utjecajem. Učinci rata u Ukrajini i dalje se osjećaju u cijeloj regiji, izlažući njene ranjivosti i prisiljavajući države na modernizaciju odbrane, navedeno je.

ESD, koji izlazi pod okriljem izdavača „Mittel Report Verlag GmbH“, u svojoj analizi se fokusirao na regiju Balkana, kao i na globalne trendove koji utječu na područje jugoistočne Evrope.

Ova bojazan iznesena je u analizi njemačkog portala „European Security and Defence“ (ESD), koji pokriva teme iz oblasti evropske i globalne sigurnosti, odbrane, oružja i vanjske politike.

Unutrašnja politička struktura u Bosni i Hercegovini u 2025. godini ostala je krhka, s ključnim rizicima koji bi mogli potencijalno pojačati lokalne tenzije, pa čak i dovesti do vanjske intervencije ili angažmana NATO-a ili Evropske unije sa širim posljedicama.

U dijelu koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu, kaže se da je vodstvo bh. entiteta Republika Srpska u 2025. godini sve otvorenije učvršćivalo secesionističku retoriku.

Osim toga, za ključne rizike za BiH ističu se vanjski akteri, poput, kako navode, Turske, Srbije i Rusije, koji zadržavaju utjecaj na različite strane unutar domaćih podjela, potencijalno pojačavajući lokalne tenzije.

- U BiH su moguće lokalne krize koje bi mogle dovesti do vanjske intervencije ili angažmana NATO-a/EU-a, sa širim posljedicama – dodaje ESD.

Stav vrha RS?

U pogledu prema 2026. godini i mogući razvoj događaja, autor teksta postavlja pitanje hoće li vodstvo bh. entiteta RS preduzeti dodatne destabilizirajuće poteze koji bi mogli utjecati na pogoršanje sigurnosne situacije u državi. No, kako se ističe, to nije jedino što bi trebalo brinuti BiH, jer se opasnosti kriju i u hibridnih prijetnjama, snažnim vanjskim utjecajima i ranjivosti prema dezinformacijama i sabotažama u energetskom sektoru.

Vanjski akteri danas na regiju gledaju i kao na novu sferu utjecaja, kako za odvraćanje protivnika, tako i za vršenje pritiska.

Krajem 2025. godine nekoliko će razvoja biti ključno pratiti u godini koja dolazi.

- Regija zapadnog Balkana više se ne bi smjela posmatrati kao periferno pitanje u širem evropskom sigurnosnom kontekstu. U pozadini dramatično promijenjenog sigurnosnog okruženja u Evropi od ruske invazije na Ukrajinu, Balkan je postao prostor strateškog prilagođavanja i vanjskog nadmetanja – ističe ESD.

Hibridne prijetnje

- Od Zagreba do Tirane i Prištine, kao i Beograda i Sarajeva, odbrambena i sigurnosna dimenzija ovog dijela Evrope ponovno je u centru pažnje. Uloga vanjskih aktera i dalje predstavlja prijetnju, naprimjer, stabilnosti i sigurnosti BiH – navodi portal.

Za analitičare javnih politika, regija pruža rani pokazatelj kako bi se moglo oblikovati i razvijati sukobljeno evropsko sigurnosno okruženje, piše autor. Učinci ruske agresije odjekuju cijelom južnom periferijom - hibridne prijetnje se pojačavaju, a stare pukotine ponovno izranjaju. Kako rat u Ukrajini ne pokazuje znakove smirivanja, balkanska regija se sve više približava centru evropske odbrambene i sigurnosne arhitekture.

- Na kraju, za NATO i EU – vrijeme za jači, koherentniji i strateški angažman u regiji je upravo sada. Za NATO i EU, stabilan Balkan znači manje ranjivosti, manje problema i dugoročno - manje glavobolja – zaključuje se u analizi.

Kakva je uloga Turske i zašto je Srbija nezadovoljna

Posmatrajući regiju, analitičari i mediji najviše pažnje posvećuju EU, NATO-u, Rusiji i samim državama zapadnog Balkana, dok se uloga Turske često zanemaruje, piše u analizi.

- No, Turska je izuzetno utjecajan akter u regiji – ekonomski, diplomatski, kulturno i vojno – a njena je uloga krajem 2025. strateški važnija nego ikad – navedeno je.

Uloga Turske naročito je istaknuta u dijelu koji se odnosi na spor Srbije i Kosova, koji se označava najvećim potencijalnim žarištem.

- Turska podrška jačanju odbrambenih kapaciteta Kosova predstavlja dodatni izvor nezadovoljstva Srbije, pri čemu je Beograd naveo da isporuke turskih dronova Kosovu „nisu ni jednostavne ni dobre vijesti“. Potencijal za povremene incidente i pojačane tenzije – naročito na sjevernom Kosovu, u četiri općine sa srpskom većinom – ostaje visok – navodi se u tekstu „European Security and Defence“.