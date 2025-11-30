Stevandić: "Ko u RS odabere Nasera Orića za svoje društvo, iz našeg se društva ispisao"

- Čast svakome, ali ko u Republici Srpskoj odabere Nasera Orića za svoje društvo, iz našeg se društva ispisao - napisao je Stevandić.

Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, komentarisao je na mreži X fotografiju pjevača Ace Lukasa u društvu Nasera Orića, nekadašnjeg komandanta Armije RBiH u Srebrenici.

On je dodao da su "opravdanja suvišna".

Društvenim mrežama šire se fotografija i video-snimak na kojima se vidi Aca Lukas za stolom sa Naserom Orićem. Na večeri su, nasmijani, pozirali i uz još jednog pjevača, Šerifa Konjevića.

Lukas je za beogradske medije rekao: "Za stolom su se smjenjivali ljudi. Zaista ne znam ko je gospodin, jer se te noći sa mnom slikalo mnogo ljudi."