Stevandić: "Ko u RS odabere Nasera Orića za svoje društvo, iz našeg se društva ispisao"

Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, komentarisao je na mreži X fotografiju pjevača Ace Lukasa u društvu Nasera Orića, nekadašnjeg komandanta Armije RBiH u Srebrenici.
- Čast svakome, ali ko u Republici Srpskoj odabere Nasera Orića za svoje društvo, iz našeg se društva ispisao - napisao je Stevandić.
On je dodao da su "opravdanja suvišna".
Društvenim mrežama šire se fotografija i video-snimak na kojima se vidi Aca Lukas za stolom sa Naserom Orićem. Na večeri su, nasmijani, pozirali i uz još jednog pjevača, Šerifa Konjevića.
Lukas je za beogradske medije rekao: "Za stolom su se smjenjivali ljudi. Zaista ne znam ko je gospodin, jer se te noći sa mnom slikalo mnogo ljudi."
Spornu fotografiju komentarisao je i Milorad Dodik, lider SNSD-a i bivši predsjednik Republike Srpske, koji je poručio da je Lukas poslije ovog čina izgubio kredibilitet za svaki budući nastup u Republici Srpskoj, posebno na otvaranju zimske sezone na Jahorini.