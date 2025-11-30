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OBRUŠIO SE NA LUKASA

Stevandić: "Ko u RS odabere Nasera Orića za svoje društvo, iz našeg se društva ispisao"

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, komentarisao je na mreži X fotografiju pjevača Ace Lukasa u društvu Nasera Orića

Stevandić i Aca Lukas. PIXSELL/Instagram

M. Až.

30.11.2025

Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, komentarisao je na mreži X fotografiju pjevača Ace Lukasa u društvu Nasera Orića, nekadašnjeg komandanta Armije RBiH u Srebrenici.

- Čast svakome, ali ko u Republici Srpskoj odabere Nasera Orića za svoje društvo, iz našeg se društva ispisao - napisao je Stevandić.

On je dodao da su "opravdanja suvišna".

Društvenim mrežama šire se fotografija i video-snimak na kojima se vidi Aca Lukas za stolom sa Naserom Orićem. Na večeri su, nasmijani, pozirali i uz još jednog pjevača, Šerifa Konjevića.

Lukas je za beogradske medije rekao: "Za stolom su se smjenjivali ljudi. Zaista ne znam ko je gospodin, jer se te noći sa mnom slikalo mnogo ljudi."

Spornu fotografiju komentarisao je i Milorad Dodik, lider SNSD-a i bivši predsjednik Republike Srpske, koji je poručio da je Lukas poslije ovog čina izgubio kredibilitet za svaki budući nastup u Republici Srpskoj, posebno na otvaranju zimske sezone na Jahorini.

# NASER ORIĆ
# NENAD STEVANDIĆ
# ACA LUKAS
# MILORAD DODIK
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