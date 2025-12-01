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ALARMANTNI PODACI

HSP upozorava: BiH je pred demografskim slomom, potrebne ključne mjere

Istaknuli su primjer Mađarske kao pozitivan

HSP BiH. Društvene mreže

Dž. R.

1.12.2025

Hrvatska stranka prava BiH (HSP) upozorila je na demografski slom Bosne i Hercegovine te predložili moguća rješenja.

Umjesto rasta izdvajanja za, kako navode, nebitne stavke, HSP BiH zahtjeva da sve razine vlasti u prijedloge svojih budžeta obavezno ugrade pet posto za demografske i pronatalitne mjere.

- Bosna i Hercegovina nije članica NATO saveza i nema obavezu izdvajati pet posto za naoružanje. Taj novac mora biti usmjeren u ono što je danas najveći problem društva - pad nataliteta i masovno iseljavanje mladih porodica. Posebno zabrinjava činjenica da je hrvatski narod od popisa 2013. godine izgubio jako velik broj ljudi, što iseljavanjem što negativnim fertilitetom - saopćeno je.

HSP naglašava kako bi se već sa tri posto budžeta mogle provesti ključne mjere koje bi odmah dale rezultate, a među kojima su:

- Univerzalni dječiji doplatak od 200 KM za svako dijete

- 70% minimalne plate porodicama sa troje i više djece

- Prosječna plata majkama sa sa četvero i više djece

- Stambeno zbrinjavanje porodica sa petero djece

- Besplatni vrtići sa svu djecu

- Puna plata za žene na porodiljnom dopustu

- 50% subvencije najma mladim porodicama

Istaknuli su primjer Mađarske kao pozitivan.

- Primjer Mađarske pokazuje da je ovakav pristup uspješan: u 10 godina rođeno je 200.000 više djece, sklopljeno 50% više brakova a broj abortusa smanjen je za 44%. Bez djece nema ni naroda ni države. Nijedna ekonomska reforma, nijedna politička odluka, nijedan razvojni plan nema smisla ako nema ljudi koji će sutra živjeti, raditi, stvarati i braniti ovu zemlju. Zato HSP BiH poziva sve institucije da demografiju postave kao apsolutni prioritet te da u proračunu od države od svih općina u Federaciji BiH osiguraju pet posto za demografsku obnovu. HSP BiH će nastaviti politički zastupati sve mjere koje znače više djece, više porodica i više života u Bosni i Hercegovini - saopćeno je.

# NATALITET
# DEMOGRAFSKI PODACI
# HSP BIH
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