HSP upozorava: BiH je pred demografskim slomom, potrebne ključne mjere

Hrvatska stranka prava BiH (HSP) upozorila je na demografski slom Bosne i Hercegovine te predložili moguća rješenja.

Umjesto rasta izdvajanja za, kako navode, nebitne stavke, HSP BiH zahtjeva da sve razine vlasti u prijedloge svojih budžeta obavezno ugrade pet posto za demografske i pronatalitne mjere.

- Bosna i Hercegovina nije članica NATO saveza i nema obavezu izdvajati pet posto za naoružanje. Taj novac mora biti usmjeren u ono što je danas najveći problem društva - pad nataliteta i masovno iseljavanje mladih porodica. Posebno zabrinjava činjenica da je hrvatski narod od popisa 2013. godine izgubio jako velik broj ljudi, što iseljavanjem što negativnim fertilitetom - saopćeno je.

HSP naglašava kako bi se već sa tri posto budžeta mogle provesti ključne mjere koje bi odmah dale rezultate, a među kojima su:

- Univerzalni dječiji doplatak od 200 KM za svako dijete

- 70% minimalne plate porodicama sa troje i više djece

- Prosječna plata majkama sa sa četvero i više djece

- Stambeno zbrinjavanje porodica sa petero djece

- Besplatni vrtići sa svu djecu

- Puna plata za žene na porodiljnom dopustu

- 50% subvencije najma mladim porodicama

Istaknuli su primjer Mađarske kao pozitivan.

- Primjer Mađarske pokazuje da je ovakav pristup uspješan: u 10 godina rođeno je 200.000 više djece, sklopljeno 50% više brakova a broj abortusa smanjen je za 44%. Bez djece nema ni naroda ni države. Nijedna ekonomska reforma, nijedna politička odluka, nijedan razvojni plan nema smisla ako nema ljudi koji će sutra živjeti, raditi, stvarati i braniti ovu zemlju. Zato HSP BiH poziva sve institucije da demografiju postave kao apsolutni prioritet te da u proračunu od države od svih općina u Federaciji BiH osiguraju pet posto za demografsku obnovu. HSP BiH će nastaviti politički zastupati sve mjere koje znače više djece, više porodica i više života u Bosni i Hercegovini - saopćeno je.