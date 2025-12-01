Vahdeti Čaušević potrebna pomoć dobrih ljudi za borbu s karcinomom žučne kese

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za Vahdetu Čaušević iz Gornjeg Vakufa/Uskoplja koja se u januaru ove godine suočila se s najtežom mogućom životnom vijesti, dijagnozom metastatskog karcinoma žučne kese. Od tada počinje njena borba koju je teško opisati riječima.
Pozivom na broj 17022 donirate 2 KM za njenu borbu s rakom, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.
Iza nje su brojni ciklusi kemoterapija koje, uprkos svemu, daju ohrabrujuće rezultate. Ali ta borba je iscrpljujuća, praćena nesnosnim bolovima, umorom, strahom, ali i nadom koja je svakog dana drži na nogama.
Uz kemoterapije, Vahdeti su preporučene i imunoterapije, terapije koje pružaju dodatnu šansu, ali koje Fond solidarnosti ne pokriva.
Vahdeta je uspjela prikupiti sredstva za dvije imunoterapije, ali da bi nastavila borbu i da bi imala priliku za život, potrebno je prikupiti još 44.054 eura.
Svako ko je ikada imao oboljelog člana porodice zna kakva je ovo borba, borba koja iscrpljuje tijelo, ali još više srce. Zato danas molimo sve dobre ljude, pomozimo Vahdeti i njenoj porodici da izdrže.
Uz poziv na broj 17022, donacije su moguće i putem linka https://pomoziba.org/bs/za-vahdetinu-borbu-s-rakom kao i putem bankovnih računa Pomozi.ba organizacije.
RAČUNI ZA UPLATE
PayPal:
(Vahdeta Čaušević)
Za uplate iz BiH:
UniCredit Bank
338-730-22202506-52
Intesa Sanpaolo Banka BiH
154-180-20085330-48
Raiffeisen Bank
161-000-02481200-94
Bosna Bank International d.d
141-306-53201196-79
NLB Banka d.d
132-260-20223371-17
ZiraatBank BH dd Sarajevo
186-121-03108095-46
Asa banka d.d. Sarajevo
134-105-11300001-66
🔸 Sparkasse Bank BiH
199-496-00059682-82
Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo
Svrha: Vahdeta Čaušević
Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:
ERSTE BANK
IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100
BIC: GIBAATWWXXX
1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich
Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH - Hilfe für Menschen in Not
Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena.
Verwendungszweck: Vahdeta Čaušević
Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:
ING
SWIFT: INGBNL2A
BAN: NL63INGB0675431905
St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL
Het doel van de betaling: Vahdeta Čaušević
Za uplate iz Turske:
VAKIF KATILIM BANKASI A.S.
IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01
İstanbul, Türkiye
Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği
Açıklama: Vahdeta Čaušević