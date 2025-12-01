Vahdeti Čaušević potrebna pomoć dobrih ljudi za borbu s karcinomom žučne kese

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za Vahdetu Čaušević iz Gornjeg Vakufa/Uskoplja koja se u januaru ove godine suočila se s najtežom mogućom životnom vijesti, dijagnozom metastatskog karcinoma žučne kese. Od tada počinje njena borba koju je teško opisati riječima.

Pozivom na broj 17022 donirate 2 KM za njenu borbu s rakom, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.

Iza nje su brojni ciklusi kemoterapija koje, uprkos svemu, daju ohrabrujuće rezultate. Ali ta borba je iscrpljujuća, praćena nesnosnim bolovima, umorom, strahom, ali i nadom koja je svakog dana drži na nogama.

Uz kemoterapije, Vahdeti su preporučene i imunoterapije, terapije koje pružaju dodatnu šansu, ali koje Fond solidarnosti ne pokriva.

Vahdeta je uspjela prikupiti sredstva za dvije imunoterapije, ali da bi nastavila borbu i da bi imala priliku za život, potrebno je prikupiti još 44.054 eura.

Svako ko je ikada imao oboljelog člana porodice zna kakva je ovo borba, borba koja iscrpljuje tijelo, ali još više srce. Zato danas molimo sve dobre ljude, pomozimo Vahdeti i njenoj porodici da izdrže.

Uz poziv na broj 17022, donacije su moguće i putem linka https://pomoziba.org/bs/za-vahdetinu-borbu-s-rakom kao i putem bankovnih računa Pomozi.ba organizacije.

RAČUNI ZA UPLATE

PayPal:

[email protected]

(Vahdeta Čaušević)

Za uplate iz BiH:

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

NLB Banka d.d

132-260-20223371-17

ZiraatBank BH dd Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

🔸 Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Vahdeta Čaušević

Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich

Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH - Hilfe für Menschen in Not

Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena.

Verwendungszweck: Vahdeta Čaušević

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

BAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Vahdeta Čaušević

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Vahdeta Čaušević