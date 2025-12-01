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DRAMA NE JENJAVA

Dodik odgovorio Oriću: "Koji lažov, nikad ga nisam sreo"

Aca Lukas je duboko povrijedio sve nas u Republici Srpskoj družeći se s Naserom Orićem, napisao je

Dodik se oglasio nakon Orićevih tvrdnji. Facebook

Dž. R.

1.12.2025

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodio, oglasio se i odgovorio na tvrdnje Nasera Orića nakon što je u medijima izašla fotografija sa pjevačem Acom Lukasom.

Podsjećamo Naser Orić je izjavio kako je Dodik tražio usluge od njega.

- Koji lažov. Nikad u životu nisam sreo, niti sam zvao, Orića. Ali to su takvi zlikovci, kad mogu da ubijaju, mogu i da lažu – napisao je Dodik.

- Aca Lukas je duboko povrijedio sve nas u Republici Srpskoj družeći se s Naserom Orićem.

Zločini koje su Naser Orić i njegovi vojnici počinili nad srpskim narodom na području Srebrenice i Bratunca bili su monstruozni i zato je Lukas fotografišući se s njim duboko povrijedio potomke žrtava i srpski narod - napisao je u odvojenoj objavi na X.

- Poslije ovog čina, Aca Lukas je izgubio kredibilitet za svaki budući nastup u Republici Srpskoj, pogotovo na otvaranju zimske sezone na Jahorini – napisao je Dodik na X-u.

# NASER ORIĆ
# ACA LUKAS
# MILORAD DODIK
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