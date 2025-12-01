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O ČEMU ĆE SE GOVORITI?

OHR pozvao šefove klubova stranaka u Predstavničkom domu na sastanak pred zasjedanje PIC-a

Prema trenutnim informacijama dolazak na sastanak je potvrdilo nekoliko šefova zastupničkih klubova u PS BiH

Fena

D. H.

1.12.2025

Zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita (Christian Schmidt), Luis Krišok (Louis Crishock), pozvao je šefove zastupničkih grupa u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH na sastanak 2. decembra.

Prema trenutnim informacijama dolazak na sastanak je potvrdilo nekoliko šefova zastupničkih klubova u PS BiH.

Kao što se to moglo i očekivati, poziv odbili šefovi klubova koji pripadaju vladajućim strankama u Republici Srpskoj, međutim zasad nije poznato da li će sastanku prisustvovati predstavnici opozicije iz RS.

Sastanak se treba održati 2. decembra, kada počinje i zasjedanje Vijeća za implementaciju mira (PIC).

Kako je nezvanično potvrđeno Avazu parlamentarci će na ovom skupu razgovarati prvenstveno o evropskom putu naše zemlje, a prije svega o Zakonu o sudovima i Zakonu o VSTV BiH, dva ključna zakona čije je usvajanje uvjet za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom.

Očekuje se da na sjednici parlamentarci iznesu i svoje stavove o izboru glavnog pregovarača BiH s EU. Inače, sutra će i Vijeće ministara BiH razmatrati ova tri ključna uvjeta u ovoj fazi evropskog puta naše zemlje.

# OHR
# CHRISTIAN SCHMIDT
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