Dr. Edhem Čustović: Potpuno sam zgrožen navijanjem dijela naših navijača

Doktor Edhem Čustović, iz Tuzle, koji živi u Melburnu i redovno ističe uspjehe bh. državljana širom svijeta nije krio razočarenje sinoćnjim navijanjem u Skenderiji.

- Večeras smo gledali nevjerovatno uzbudljivu utakmicu kvalifikacija između Bosne i Hercegovine i Srbije, prava drama do samog kraja. Čestitke reprezentaciji Srbije na pobjedi. 👏

Ali moram reći: potpuno sam zgrožen ponašanjem dijela naših navijača. Zviždanje tokom intoniranja himne Srbije – neprihvatljivo. Skandiranje poput „Gazi, gazi, gazi četnike“ – neprihvatljivo. Neki će reći: „Ali oni su to radili nama…“ Ne zanima me. Ne mogu kontrolisati druge, mogu kontrolisati sebe.

To je neprihvatljivo i tu završava svaka rasprava.

Ne želim da se spuštam u blato. Želim da budem primjer kulture, poštovanja i dostojanstva – čak i u sportskom rivalstvu - napisao je Čustović.