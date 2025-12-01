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SNAŽNA PORUKA

Dr. Edhem Čustović: Potpuno sam zgrožen navijanjem dijela naših navijača

Ne želim da se spuštam u blato. Želim da budem primjer kulture, poštovanja i dostojanstva – čak i u sportskom rivalstvu - napisao je Čustović.

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D. H.

1.12.2025

Doktor Edhem Čustović, iz Tuzle, koji živi u Melburnu i redovno ističe uspjehe bh. državljana širom svijeta nije krio razočarenje sinoćnjim navijanjem u Skenderiji. 


- Večeras smo gledali nevjerovatno uzbudljivu utakmicu kvalifikacija između Bosne i Hercegovine i Srbije, prava drama do samog kraja. Čestitke reprezentaciji Srbije na pobjedi. 👏

Ali moram reći: potpuno sam zgrožen ponašanjem dijela naših navijača. Zviždanje tokom intoniranja himne Srbije – neprihvatljivo. Skandiranje poput „Gazi, gazi, gazi četnike“ – neprihvatljivo. Neki će reći: „Ali oni su to radili nama…“ Ne zanima me. Ne mogu kontrolisati druge, mogu kontrolisati sebe.

To je neprihvatljivo i tu završava svaka rasprava.

Ne želim da se spuštam u blato. Želim da budem primjer kulture, poštovanja i dostojanstva – čak i u sportskom rivalstvu - napisao je Čustović.

# TUZLA
# EDHEM ČUSTOVIĆ
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