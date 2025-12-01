Historičar i bivši diplomata Slobodan Šoja za "Avaz": Dodik vedri i oblači, opozicija tone sve dublje

Pirova pobjeda Siniše Karana mogla se pretvoriti u poraz da je izlaznost bila mnogo veća, izjavio je za „Avaz“ historičar i bivši bh. diplomata Slobodan Šoja, komentirajući rezultate prijevremenih izbora za predsjednika RS i reakcije koje su uslijedile.

Šoja dodaje da na ovim izborima opozicija nije imala šta izgubiti, a vlast je po svaku cijenu morala pobijediti.

Ideološke razlike

- Zato je vjerovatno bilo prevara. Opoziciji je dužnost da se buni i protestuje, ali teško će se promijeniti bilo šta. Uz to, i velikim silama odgovara da Milorad Dodik ostane gospodar, pogotovo sad kad se udaljio od Rusa i približio Amerikancima. Stoga se moramo navikavati da će gospodar RS i dalje vedriti a još više oblačiti. Slobodan sam i dati prognozu da bi sljedeće godine Dodik mogao ponovo biti kandidat za predsjednika RS. Ako opozicija u tom entitetu ikad želi doći na vlast, morat će potpuno promijeniti i strategiju i narav. Sebični, bezidejni i podijeljeni, uz stalno soliranje preambicioznih među njima, ostat će upamćeni kao nedostojni vlasti, ali i nesposobni da zaustave pakleni i štetni hod vlasti – objasnio je Šoja.

Iskusni političari, poput Mirka Šarovića, Mladena Ivanića, Igora Radojičića... ostali su u drugom planu, a pitanje je imaju li oni snage da do narednih izbora promijene odnose na političkoj sceni.

- Možda je Šarović, kao bezbojan političar, ovdje višak, jer Ivanić i Radojičić su moderniji i politički mnogo jači. Ali glavni problem u RS je taj što između vlasti i opozicije ne postoji ni gram političke, ideološke ili mentalne razlike. Moja jedina dilema je da li se Radojičić približio Stanivukoviću da ga ojača ili oslabi, odnosno marginalizuje? Ako želi ostati sjena Stanivukovića, što bi bilo tragikomično, onda će marginalizirati sebe, a to bi bila šteta – kaže Šoja.

On ocjenjuje da u ovom trenutku, međutim, mase nekritički i indoktrinirano i dalje daleko najviše podržavaju Dodika.

- Dosad su podržavali njegov egzibicionizam i uvredljivu konfrontaciju s FBiH, a sad ga dodatno vide kao žrtvu stranih maharadža koji nameću zakone i šire nepravdu. Zato Dodiku ne ginu silni glasovi. Sve druge priče o reformama, korupciji, Evropi, demokratiji neće biti važne tokom kampanje. Srpske mase glasat će po inerciji i u odbrambenom gardu, pa mislim da će Dodik naspram bezidejne, svađalačke i neujedinjene opozicije glatko dobiti izbore 2026. godine – ističe Šoja.

Izborna krađa

Svaki izbori u BiH se završavaju uz sumnje, optužbe, pa i dokaze da se na njima kralo. Šoja kaže da je BiH zemlja u kojoj izraz „izborna krađa“ predstavlja pleonazam, ali da je prodaja glasova “još više ponižavajuća, dehumanizirajuća i samorazarajuća, jer duša i čast ne smiju biti na prodaju”.

- Nesumnjivo je da moramo uvesti moderne tehnologije i svesti na minimum krađe i prodaje glasova. Nisam, međutim, siguran i da ćemo i tada prestati krasti. Naši su ljudi snalažljivi, naročito kad treba uraditi nešto nezakonito i naopako. Sve glasnije razmišljam i da li bi i s novom tehnologijom ishod glasanja bio mnogo drugačiji? Naši su narodi tradicionalni i konzervativni. Oni po inerciji iskreno glasaju mnogo više po etničkoj nego po građanskoj logici i to je glavni razlog zašto su bilo kakve promjene u sljedećih deceniju ili dvije skoro nemoguće – dodaje Šoja.

Neizvjesnost kod Bošnjaka

I tokom kampanje za izbore 2026., koja je po mnogima već počela, teško ćemo prekinuti tradiciju, kaže Šoja. Smatra da su i sve dosadašnje bile uglavnom neljudske i destruktivne, ali i nekulturne i nedostojne.

- Meni se čini kao da je kampanja već odavno započela, naročito na bošnjačkoj političkoj pozornici na kojoj ima više neizvjesnosti nego kod Srba i Hrvata i gdje se očekuje neko novo preslagivanje. Najbučniji su obično oni koji se najviše plaše da će izgubiti značajan broj glasova u odnosu na prethodne izbore. Što su rivali veći, kampanja će biti prljavija i nedoličnija – komentira Šoja.

Narodi glasaju više po etničkoj nego po građanskoj logici i to je glavni razlog zašto su bilo kakve promjene u sljedećih deceniju ili dvije skoro nemoguće.