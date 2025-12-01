Ginkel: Intenziviramo razgovore o Južnoj interkonekciji, Trampova administracija je spremna brzo reagirati

Otpravnik poslova u Ambasadi SAD Džon Ginkel je poručio da je vrijeme za izgradnju Južne interkonekcije. Njegovu reakciju, objavljenu na službenim sajtovima Ambasade SAD, prenosimo u cijelosti. - Dok se svijet kreće geopolitičkim pejzažom koji se izuzetno brzo mijenja, Bosna i Hercegovina nalazi se na raskršću. Ulozi su visoki – vašno je za BiH da postupa odlučno kako bi obezbijedila sopstvenu energetsku sigurnost ili rizikuje da bude u zaostatku. Administracija predsjednika Trumpa istakla je dvije ključne istine – svijet će i dalje funkcionisati na nafti, gasu i uglju, a svakim molekulom ruskog gasa kupljenim u Evropi finansira se ruska ratna mašinerija. Bosna i Hercegovina u stopostotnoj je zavisnosti od Rusije što se tiče gasa koji koristi, a to snabdijevanje je nepouzdano. Evropska unija zabranjuje ruski gas na svom jedinstvenom tržištu, a Bugarska je najavila da će stopirati prolaz ruskog gasa preko njene teritorije do 2028. godine. Kada se to dogodi, BiH će trebati novi izvor gasa, dok se njeni susjedi bore da učine isto. Sa samo jednom postojećom interkonekcijom za uvoz gasa, BiH će se morati namučiti da osigura alternativno snabdijevanje gasom ili rezerviše kapacitet gasovoda.

Ali postoji jasno rješenje – gasovod Južna interkonekcija. Ovaj projekt bi omogućio Bosni i Hercegovini kupovinu pouzdanog i priuštivog ukapljenog prirodnog gasa (LNG). Poboljšao bi energetsku sigurnost BiH i ojačao njene komercijalne i strateške veze sa pouzdanim dobavljačima energenata, posebno sa Sjedinjenim Američkim Državama. Američki ministar unutrašnjih poslova Doug Burgum i ministar energetike Chris Wright, predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg Vijeća za energetsku dominaciju SAD, kojima je predsjednik Trump povjerio zadatak da odvoje Evropu od ruske energije, jasno su to stavili do znanja 7. novembra kada su se sastali sa visokim zvaničnicima BiH i Hrvatske na konferenciji Partnerstvo za transatlantsku energetsku saradnju (P-TEC) u Atini da bi razgovarali o ovom projektu. Istakli su važnost pronalaženja kompromisa za napredak projekta gasovoda i apelovali na sve strane da prestanu sa odgađanjima.