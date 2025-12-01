Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"AVAZ" SAZNAJE

Najviše političko tijelo EU proziva RS: Novi šamar iz Brisela

I dalje zabrinjava djelovanje RS protivno Ustavu i evropskom putu BiH

Šefovi država ili vlada država članica uskoro o BiH. EU

Indira Ćatić

1.12.2025

Iz Brisela ponovo prozivaju vlasti u RS zbog kršenja ustavnog poretka Bosne i Hercegovine i remećenja evropskih integracija države.

- Od ključne je važnosti da vlasti u entitetu Republika Srpska pokažu jasnu političku volju da se odmaknu od preostalih inicijativa i zakonodavstva koji su u suprotnosti s ustavnim poretkom države Bosne i Hercegovine – upozorili su iz Evropskog vijeća u nacrtu dokumenta čije se usvajanje očekuje u decembru, saznaje „Dnevni avaz“.

Smjernice iz Paketa

Evropsko vijeće u decembru će se sastati kako bi usvojilo zaključke o proširenju u kojim suštinski potvrđuju glavne smjernice iz Paketa proširenja Evropske unije, usvojene početkom ovog mjeseca. Ovo najviše političko tijelo Evropske unije u draftu zaključaka navodi da inicijative i zakonodavstvo koji su u suprotnosti s Ustavom Bosne i Hercegovine i evropskim putem i dalje izazivaju zabrinutost, iako „nedavna dešavanja u Narodnoj skupštini RS doprinose deeskalaciji političke situacije“.

Zaključci Evropskog vijeća koji su na dnevnom redu sastanka 18. i 19. decembra u Briselu, potvrđuju stavove Evropske komisije u pogledu napretka Bosne i Hercegovine, iz Paketa proširenja usvojenog početkom ovog mjeseca.

U tom je paketu, između ostalog, bilo navedeno da su politička kriza u RS i kraj vladajuće koalicije potkopali napredak u pristupanju EU, što je rezultiralo ograničenim reformama, posebno u oblasti zaštite podataka i kontrole granica.

Za Bosnu i Hercegovinu, nažalost, u novom dokumentu iz Brisela nema ništa suštinski novo kada je u pitanju stav o približavanju naše zemlje evropskoj zajednici država.


Faksimil nacrta zaključaka ekskluzivno ustupljen „Avazu“. Screenshot

Dinamika reformi

Sada ponovno iz Evropskog vijeća upozoravaju da je dinamika reformi u Bosni i Hercegovini i dalje u zastoju i pozivaju sve političke aktere da obnove fokus zemlje na napredovanju na putu ka EU i provedu neophodne reforme. Iz ove institucije, koja inače donosi odluke o najvažnijim političkim pitanjima, upozoravaju i na to da se odluke Ustavnog suda moraju u potpunosti poštivati, te da nema napretka u pravosuđu i borbi protiv korupcije.

Ostaje obaveza ispunjavanja 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o članstvu BiH, a kao prioritet iz Brisela traže usvajanje novih zakona o sudovima i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, imenovanje glavnog pregovarača s EU i nacionalnog koordinatora za IPA, te razvoj nacionalnog plana za usvajanje pravne stečevine

Integritet izbora

Integritet izbora treba poboljšati prije općih izbora 2026. godine, u skladu s preporukama međunarodnih tijela, navedeno je još u draftu zaključaka Evropskog vijeća, koje čine šefovi država ili vlada država članica, te predsjednik Evropskog vijeća, Evropske komisije i visoki predstavnik za vanjske poslove.

Mjere prema Rusiji

Evropsko vijeće u decembru će ponovo pozvati BiH da se brzo u potpunosti uskladi s viznom politikom EU, kao i da se u potpunosti uskladi sa svim restriktivnim mjerama koje provodi Unija, uključujući one prema Rusiji i Bjelorusiji.

# EVROPSKA UNIJA
# USTAV BIH
# PAKET
# BOSNA I HERCEGOVINA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (30)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.