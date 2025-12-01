Najviše političko tijelo EU proziva RS: Novi šamar iz Brisela

Iz Brisela ponovo prozivaju vlasti u RS zbog kršenja ustavnog poretka Bosne i Hercegovine i remećenja evropskih integracija države.

- Od ključne je važnosti da vlasti u entitetu Republika Srpska pokažu jasnu političku volju da se odmaknu od preostalih inicijativa i zakonodavstva koji su u suprotnosti s ustavnim poretkom države Bosne i Hercegovine – upozorili su iz Evropskog vijeća u nacrtu dokumenta čije se usvajanje očekuje u decembru, saznaje „Dnevni avaz“.

Smjernice iz Paketa

Evropsko vijeće u decembru će se sastati kako bi usvojilo zaključke o proširenju u kojim suštinski potvrđuju glavne smjernice iz Paketa proširenja Evropske unije, usvojene početkom ovog mjeseca. Ovo najviše političko tijelo Evropske unije u draftu zaključaka navodi da inicijative i zakonodavstvo koji su u suprotnosti s Ustavom Bosne i Hercegovine i evropskim putem i dalje izazivaju zabrinutost, iako „nedavna dešavanja u Narodnoj skupštini RS doprinose deeskalaciji političke situacije“.

Zaključci Evropskog vijeća koji su na dnevnom redu sastanka 18. i 19. decembra u Briselu, potvrđuju stavove Evropske komisije u pogledu napretka Bosne i Hercegovine, iz Paketa proširenja usvojenog početkom ovog mjeseca.

U tom je paketu, između ostalog, bilo navedeno da su politička kriza u RS i kraj vladajuće koalicije potkopali napredak u pristupanju EU, što je rezultiralo ograničenim reformama, posebno u oblasti zaštite podataka i kontrole granica.

Za Bosnu i Hercegovinu, nažalost, u novom dokumentu iz Brisela nema ništa suštinski novo kada je u pitanju stav o približavanju naše zemlje evropskoj zajednici država.



