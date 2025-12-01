Penzioneri poručuju: Prevara se ne smije desiti!

Tako će danas (ponedjeljak) iz ove krovne organizacije penzionera u FBiH prema Federalnoj vladi uputiti urgenciju da izmjene i dopune Zakona o PIO po hitnoj proceduri upute u Federalni parlament.

- Naše je mišljenje da je sve usaglašeno i da više vremena za čekanje nema. Ako uprkos intervencijama Federalnog ministarstva rada i socijalne zaštite, kako su naveli u svom odgovoru, još nema tog mišljenja iz Ministarstva finansija FBiH, onda ga i ne treba čekati – kazao je za "Dnevni avaz" Haso Halilović, zamjenik predsjednika Saveza.

To što Federalno ministarstvo finansija još nije dostavilo mišljenje u vezi izmjena i dopuna Zakona o PIO/MIO, odnosno, Nacrta tog zakonskog rješenja, u Savezu penzionera FBiH ocijenili su krajnje neozbiljnim. Naime, to su im, između ostalog, u odgovoru na njihovu urgenciju naveli iz Federalnog ministarstva rada i socijalne zaštite.

- To je jednostavno sada svojevrsna politička blokada. Nas to ne zanima. Na sastancima na kojima smo s Kolegijem Vlade FBiH dogovarali izmjene Zakona bili su prisutni i ministar Toni Kraljević i ministar Adnan Delić. Tražit ćemo da Vlada FBiH odmah održi telefonsku sjednicu kako bi se sve u Parlamentu moglo završiti do praznika i kako bi primjena novog zakonskog rješenja počela od 1. januara 2026. godine kako smo to i dogovorili i kako su to svi javno obećali – naglasio je Halilović.

Također, u odgovoru koji su dobili čelni iz Saveza navedeno je da Federalnom zavodu PIO/MIO treba gotovo mjesec za tehničke, stručne i organizacijske pripreme. Međutim, u Savezu su mišljenja da je Zavod spreman za primjenu izmjena i dopuna Zakona o PIO te da, na koncu, nakon usvajanja imaju gotovo cijeli januar naredne godine.

Uputiti zakon

- Iskreno se nadamo da će u ovoj sedmici Vlada FBiH uputiti zakon u parlamentarnu proceduru. Vremena gotovo više nema za čekanje. Ne bi se smjela dogoditi prevara. Nipošto. Valjda su svjesni toga svi – poručio je Halilović.

Izmjene i dopune Zakona o PIO, kako smo pisali, za penzionere donose prilične promjene, od nove formule za usklađivanje penzija koje će se vršiti redovno dva puta godišnje do dodatnog godišnjeg primanja, kao i druge pogodnosti.

Omjer 60:40

Novo rješenje podrazumijeva da će se penzije usklađivati, tj. uvećavati prema formuli koja kombinira rast plaća i indeks potrošačkih cijena u omjeru 60:40 u korist povoljnijeg faktora. Također, predviđeno je uvođenje i godišnjeg dodatka na penziju.