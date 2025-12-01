Osumnjičenima za terorizam u Bosanskoj Krupi ukinute mjere zabrane

Sud Bosne i Hercegovine ukinuo je sve mjere zabrane petorici osumnjičenih za terorizam i vrbovanje radi terorističkih aktivnosti u Bosanskoj Krupi, potvrđeno je za Detektor. Informaciju u ukidanju mjera zabrane za Detektor je potvrdio branilac osumnjičenih Rusmir Karkin.
- Istraga još uvijek zvanično nije završena, osim jedino što se u međuvremenu desilo jeste da su njima mjere koje su bile na snazi od samog početka postupka ukinute prošli mjesec, tako da oni nemaju nikakve zabrane više. Odnosno nemaju ograničenja kontakta i kretanja - kazao je Karkin.
Za Detektor je i iz Tužilaštva BiH odgovoreno da su osumnjičenima ukinute mjere zabrane. Pod mjerama zabrane, odnosno sedmičnim javljanjem u Policijsku upravu Bosanska Krupa, kao i javljanja napuštanja ove općine bili su Dževdet Mujović, Muharem Bajrić, Hajrudin Šabić, Rijad Nuhić i Muhamed Delalić, a jednom od njih petorice je bilo zabranjeno da kontaktira sa svjedocima.
Osumnjičeni i još dvije osobe su uhapšeni u akciji Državne agencije za istrage i zaštitu zbog terorizma i vrbovanja na terorističke aktivnosti nakon napada na Policijsku stanicu u Bosanskoj Krupi 24. oktobra 2024., u kojem je maloljetna osoba nožem usmrtila policajca Ozrena Marana, dok je povrijedila policajca Avdu Hasanovića.