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SUD BIH

Osumnjičenima za terorizam u Bosanskoj Krupi ukinute mjere zabrane

Istraga još uvijek zvanično nije završena, osim jedino što se u međuvremenu desilo jeste da su njima mjere koje su bile na snazi od samog početka postupka ukinute prošli mjesec, tako da oni nemaju nikakve zabrane više, rekao je Karkin

PU Bosanska Krupa. Avaz

S. S.

1.12.2025

Sud Bosne i Hercegovine ukinuo je sve mjere zabrane petorici osumnjičenih za terorizam i vrbovanje radi terorističkih aktivnosti u Bosanskoj Krupi, potvrđeno je za Detektor. Informaciju u ukidanju mjera zabrane za Detektor je potvrdio branilac osumnjičenih Rusmir Karkin.

- Istraga još uvijek zvanično nije završena, osim jedino što se u međuvremenu desilo jeste da su njima mjere koje su bile na snazi od samog početka postupka ukinute prošli mjesec, tako da oni nemaju nikakve zabrane više. Odnosno nemaju ograničenja kontakta i kretanja - kazao je Karkin.

Za Detektor je i iz Tužilaštva BiH odgovoreno da su osumnjičenima ukinute mjere zabrane. Pod mjerama zabrane, odnosno sedmičnim javljanjem u Policijsku upravu Bosanska Krupa, kao i javljanja napuštanja ove općine bili su Dževdet Mujović, Muharem Bajrić, Hajrudin Šabić, Rijad Nuhić i Muhamed Delalić, a jednom od njih petorice je bilo zabranjeno da kontaktira sa svjedocima.

Osumnjičeni i još dvije osobe su uhapšeni u akciji Državne agencije za istrage i zaštitu zbog terorizma i vrbovanja na terorističke aktivnosti nakon napada na Policijsku stanicu u Bosanskoj Krupi 24. oktobra 2024., u kojem je maloljetna osoba nožem usmrtila policajca Ozrena Marana, dok je povrijedila policajca Avdu Hasanovića.

# TERORIZAM
# BOSANSKA KRUPA
# SUD BIH
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