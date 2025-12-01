Osumnjičenima za terorizam u Bosanskoj Krupi ukinute mjere zabrane

Sud Bosne i Hercegovine ukinuo je sve mjere zabrane petorici osumnjičenih za terorizam i vrbovanje radi terorističkih aktivnosti u Bosanskoj Krupi, potvrđeno je za Detektor. Informaciju u ukidanju mjera zabrane za Detektor je potvrdio branilac osumnjičenih Rusmir Karkin.

- Istraga još uvijek zvanično nije završena, osim jedino što se u međuvremenu desilo jeste da su njima mjere koje su bile na snazi od samog početka postupka ukinute prošli mjesec, tako da oni nemaju nikakve zabrane više. Odnosno nemaju ograničenja kontakta i kretanja - kazao je Karkin.