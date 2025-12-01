Davor Gjenero za "Avaz": Desna populistička politika profitira od Thompsona

Zabrana održavanja koncerta Marka Perkovića Thompsona 28. decembra u zagrebačkoj Areni, te verbalni sukob kontroverznog pjevača i gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića, dodatno su polarizirali političku i javnu scenu u susjednoj Hrvatskoj. Zabrana je izrečena zbog korištenja ustaškog pozdrava „Za dom spremni“ koji se mogao čuti i tokom Thompsonovog koncerta u julu, na hipodromu u Zagrebu.

Sloboda izražavanja

Gradske vlasti žele zabraniti korištenje obilježja, slogana ili poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja, među kojima je i pozdrav „Za dom spremni“, takav stav zasnivajući na „antifašističkim temeljima Republike Hrvatske zapisanim u Ustavu“, te stajalištima Ustavnog suda i Evropskog suda za ljudska prava, prema kojima upotreba ustaškog pozdrava ne uživa zaštitu slobode izražavanja jer potiče mržnju.

Ipak, jačanje desnice evidentno je nakon napada na pripadnike srpske manjine u Splitu, Zagrebu i Rijeci početkom novembra, tokom kojih se također čulo „Za dom spremni“. Ovakav trend i mogućnost da on dodatno podijeli i destabilizira i regiju, za „Avaz“ je komentirao politolog i politički analitičar Davor Gjenero.

- Dvije skupine nastoje stvoriti profit od socijalne dinamike koja je ljetos uspostavljena, vezano za „protestnog pjevača“ Thompsona. Ona je pokrenuta od strane zanimljivog „konglomerata“ što ga čine radikalno desna populistička politika i nešto što bismo mogli nazvati „duboka Crkva“. Naime, iako službena crkvena hijerarhija izbjegava deklariranje o fenomenu, a ona je u pontifikatu pape Franje duboko promijenjena, nakon smrti pape Franje kao da se “probudila” desna skupina unutar Crkve i započela snažan pritisak i na svoju hijerarhiju i na društvo, a u desnim populistima je našla saveznika – kaže Gjenero.

Dodaje da je premijer Hrvatske Andrej Plenković sa svojim timom osmislio odgovor na takve pokušaje, kojim nastoji smanjiti štete i izbjeći otvorene napetosti. Gjenero kaže da je iznenađujuće da jednaku politiku vodi i predsjednik Zoran Milanović, koji se vješto izbjegava izjasniti o tome šta se događa, dok dio ljevice nastoji ostvariti političke dobiti od ovog fenomena i tvrdom retorikom dodatno otvara prostor za njegovu snažniju vidljivost.

Razlika od Tuđmana

- Priča s Čavoglavama i nesretnom „Za dom spremni“ je dodatno žalosna, jer je to bila Thompsonova ulaznica u javni prostor, u čemu ga je tadašnji establišment predsjednika Tuđmana nastojao spriječiti, ali je intervencijom s ljevice pjesma prodrla u medije koji nisu bili main stream. Od tamo se proširila kao svojevrstan izraz protesta. Cijela karijera Marka Perkovića Thompsona, s tim njegovim balkanskim pastirskim rokom, utemeljena je na tome da on zagovara svojevrstan protest protiv establišmenta, i to na neki način čini i danas. Za razliku od vremena Tuđmanove i Račanove administracije, koje su se nastojale suprotstavljati toj retorici, i Sanaderove, koja je nastojala potkupiti je da nestane sa scene, Plenković, pa i Milanović je nastoje ignorirati – ističe Gjenero.

Smatra da je ovo unutrašnji problem Hrvatske, te ne vidi kako bi se on mogao prenijeti na regiju.

Cijela Thompsonova karijera utemeljena je na tome da on zagovara svojevrstan protest protiv establišmenta, i to na neki način čini i danas