Sjednica zbog napada na Šalaku: Pljušte optužbe i prijetnje krivičnim prijavama, Milović kaže da neće izaći do dolaska POSKOK-a

U toku je vanredna sjednica Skupštine BPK Goražde sa samo jednom tačkom dnevnog reda: “Aktuelna situacija i ugroženost poslanika u Skupštini BPK”, koja će ostati obilježena žučnim diskusijama, međusobnim optužbama pojedinih poslanika aktuelne većine i opozicije, te najavama krivičnih prijava jednih protiv drugih.

Zahtjev za vanrednu sjednicu uputilo je šest poslanika, nakon informacija o napadu na njihovog kolegu Aldina Šalaku, koji je prije dva dana zadržan u blizini Srpca i gdje su mu, kako je prijavio, upućene prijetnje i zahtjev da vrati mandat poslanika u Skupštini BPK. Iz PU Foča jutros je saopćeno da je slobode lišena jedna osoba, osumnjičena za ugrožavanje sigurnosti. Dok poslanici aktuelne većine, u kojoj je Šalaka presudan, trinaesti glas, očekuju da se zbog ovog događaja usvoje i posebni zaključci, dio poslanika opozicije sumnja u cijelu priču.

- Šta da očekuju građani kad ovako komotno mogu napadati poslanike – upitao je Nezim Alagić, poslanik Naroda i pravde.

Prijetnja svima

On smatra da prijetnja Šalaki nije prijetnja samo njemu, nego svima u aktuelnoj većini koju čini 13 od 25 poslanika.

- Još više je zabrinjavajuća činjenica je da su pojedini poslanici, neki u pratnji članova porodice, dan ranije viđeni u društvu tog osumnjičenog lica. To nam daje pravo na sumnju da je ovo bio opozicioni napad, direktno odavde organizovan iz Goražda, ne niodakle drugo – kazao je Alagić, koji je tokom diskusije iz optužbi izuzeo kolege iz SDA.

Dio poslanika osjetio se prozvanim, zatraživši imena onih koji su umiješani u kompletan događaj.

- Zamoliću da ovo doslovno bude unešeno u zapisnik. Od sumnji su izuzeti zastupnici SDA, što meni daje do znanja da sam ja jedan od osumnjičenih. To će meni trebati u narednom periodu - kazao je samostalni poslanik Nijaz Mušić

Zastupnica Liberalne stranke Daliborka Milović najavila je da će u skupštinskoj sali ostati sve do dolaska istražitelja SIPA-e i POSKOK-a, kako bi se cijeli događaj do kraja istražio. Navela je da se i sama suočavala s prijetnjama.

- O slučaju gospodina Šalake mislim da bi mi trebali dobiti neke informacije od policijskih struktura. Mi smo ovdje sad svi da nagađamo je li to politički motiv ili, uz svo dužno poštovanje kolege Šalake, njegovi kockarski dugovi. Slobodno me kolega Šalaka tužite, jer poznati ste kao kockar koji ste dužni širom BiH – kazala je Milović.

Sumnja u rad policije

Ona je pozvala POSKOK i SIPA-u da preuzmu istragu, izrazivši sumnju u rad policije u Goraždu.

- Ja danas s ove govornice poručujem da neću do daljnjeg otići iz ove skupštinske sale, da ću čekati da dođu pripadnici POSKOK-a i SIPA-e da uzmu izjavu od mene na okolnosti i otmice, ili presretanja, ili ne znam kako da nazovem, gospodinu Šalaki, prijetnji gospodinu Mujagiću, ali i svih drugih radnji i dešavanja. Da se pokrene jednom istraga i za zapošljavanja, podsticaje, razna trošenja budžetskih sredstava za firme koje su u minusu, korištenje vage na regionalnim i magistralnim putevima … - naglasila je Milović.