Muslić učestvovao u Međunarodnoj misiji posmatranja prijevremenih parlamentarnih izbora

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i zamjenik predsjedavajućeg delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini OESS-a (PSOESS) Albin Muslić učestvovao je od 29. novembra do 1. decembra u međunarodnoj misiji posmatranja prijevremenih parlamentarnih izbora u Kirgistanu.

Posmatračka misija

Zajednička posmatračka misija sa sjedištem u Biškeku na brifinzima je okupila 359 promatrača, od kojih 72 promatrača PSOESS-a i 18 iz Parlamentarne skupštine Vijeća Europe (PSVE).

Muslić je učestvovao u cjelodnevnom posmatranju jučerašnjih izbora u Biškeku i okolini. Temeljita reforma i promjena izbornog sistema uz ograničeno vremensko trajanje kampanje, predstavljala je izazov kako za izbornu administraciju, tako za političke aktere, ali i više od 4 miliona birača koji su na petogodišnji mandat izabrali 90 parlamentaraca iz 30 izbornih jedinica.

Iako je uveden institut obavezne predstavljenosti manje zastupljenog spola po izbornoj jedinici, izmjena zakonodavstva je propustila uvrstiti prethodne preporuke ODIHR-a i Venecijanske komisije, konstatirali su promatrači.

Izborne tehnologije

Spomenuta reforma je, uz već postojeći video nadzor biračkih mjesta, omogućila korištenje novih izbornih tehnologija u pogledu biometrijske identifikacije birača i glasanja. Također, mogućnost glasanja van mjesta prebivališta unutar države omogućila je učešće većeg broja birača, iako uz još uvijek manju izlaznost, ocijenili su učesnici posmatračke misije.

Posmatrači su sam dan izbora općenito ocijenili kao pozitivan, uglavnom s poštivanjem procedurama, ali su uočeni određeni nedostaci u pogledu pridržavanja postupka brojanja nakon zatvaranja biračkih mjesta, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.