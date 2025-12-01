Šteta potpisao ugovor: Nakon novih trolejbusa, tramvaja, minubusa u Sarajevo stižu i novi autobusi

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta i direktor kompanije "Sejari" Hasan Sarajlija potpisali su danas Ugovor o nabavci i isporuci 10 novih autobusa, nakon završene javne nabavke.

Novi autobusi

Šteta je izjavio da je ovo još jedan važan dan za javni prevoz u Sarajevu jer nakon novih trolejbusa, tramvaja i minibusa, u Sarajevo stižu i novi autobusi.

- Nabavljamo 10 novih autobusa, koji će sigurno promijeniti kvalitet života i svakodnevnicu naših građana. Suočavali smo se s velikim izazovima u autobuskom saobraćaju, koje smo uspješno rješavali, ali ovom nabavkom ćemo značajno unaprijediti autobuski saobraćaj - dodao je je ministar Šteta.

Novi autobusi Isuzu bit će opremljeni savremenom opremom, posjedovat će klimu, i bit će prilagođeni osobama s invaliditetom. Maksimalni kapacitet putnika će biti 96, s 29 sjedećih mjesta. Autobusi ispunjavaju EURO 6 normu, a njihova boja će biti žuta, poput boje novih tramvaja, trolejbusa i minibusa.

Velike stvari

- Naše opredjeljenje za obnovom voznog parka je vidljivo iz godine u godinu. U periodu 2022-2026. imat ćemo 85 novih vozila, kupljenih novcem svih naših građana. Napravljene su velike stvari, puno je aktivnosti na kojima radimo, a na tome nećemo stati, još posla nas čeka do ispunjenja naših ciljeva, a to je da Sarajevo ima najbolji prevoz u regiji - zaključio je Šteta.

Rok isporuke novih autobusa je osam mjeseci, a ukupna vrijednost potpisanog ugovora je 5.563.350 KM s PDV-om, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.