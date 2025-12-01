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TRAMPOV ZVANIČNIK

Fleming se sastao s Anom Trišić-Babić: Razgovarali o političkoj stabilnosti i ekonomskim prilikama

Iz Ambasade SAD-a saopćeno je da je razgovor bio produktivan

Fleming i Trišić-Babić. Platforma X

M. Až.

1.12.2025

Direktor Ureda u Birou za evropska i euroazijska pitanja američkog State Departmenta, Mark Fleming, sastao se s v.d. predsjednicom Republike Srpske Anom Trišić-Babić. Iz Ambasade SAD-a saopćeno je da je razgovor bio produktivan te da je Fleming pozdravio saradnju i konstruktivan angažman zvaničnika RS u cilju podrške teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine.

Tokom sastanka razgovarano je o političkoj stabilnosti, ekonomskim prilikama i značaju aktivnog učešća svih nivoa vlasti u jačanju institucija i očuvanju mira. Američka strana naglasila je da kontinuirana saradnja s entitetskim zvaničnicima doprinosi ukupnoj stabilnosti BiH, kao i njenom putu ka ekonomskom napretku.

Flemingova posjeta BiH odvija se u okviru njegovog boravka u Sarajevu, gdje prisustvuje sjednici Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira. Njegovi razgovori s političkim predstavnicima iz oba entiteta dio su napora Sjedinjenih Američkih Država da podrže dijalog, reforme i očuvanje teritorijalnog integriteta države.

# AMBASADA BIH U SAD
# SAD
# ANA TRIŠIĆ BABIĆ
# BIH
# MARK FLEMING
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