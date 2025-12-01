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Orić poručio Dodiku: Budete li branili nastupe svima ostat ćete bez estradnih umjetnika

Naser Orić ponovo se oglasio na svom Instagram profilu nakon komentara i zabrana nastupa

Orić i Dodik. Avaz/Screenshot

M. Až.

1.12.2025

Naser Orić ponovo se oglasio na svom Instagram profilu nakon komentara i zabrana nastupa koje su uslijedile nakon što je u javnosti objavljena njegova fotografija s Acom Lukasom.

U objavi je poručio:

- Ako, u manjem bh. entitetu, budete zabranjivali koncerte svim pjevačima i pjevačicama iz Srbije koji su se družili i slikali sa mnom, ostat ćete bez estradnih umjetnika/ca. Šta vam je."

Podsjećamo, nakon što je fotografija Ace Lukasa u društvu Nasera Orića dospjela u medije, reakcije su bile burne.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik oštro je kritikovao Lukasa, navodeći da je time "duboko povrijedio narod u Republici Srpskoj" i poručio da je pjevač "izgubio kredibilitet za svaki budući nastup u tom entitetu".

Nakon toga otkazan je nastup Ace Lukasa na Jahorini naredne subote, povodom otvaranja skijaške sezone.

# NASER ORIĆ
# MILORAD DODIK
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