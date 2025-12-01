Orić poručio Dodiku: Budete li branili nastupe svima ostat ćete bez estradnih umjetnika

Naser Orić ponovo se oglasio na svom Instagram profilu nakon komentara i zabrana nastupa koje su uslijedile nakon što je u javnosti objavljena njegova fotografija s Acom Lukasom.

U objavi je poručio:

- Ako, u manjem bh. entitetu, budete zabranjivali koncerte svim pjevačima i pjevačicama iz Srbije koji su se družili i slikali sa mnom, ostat ćete bez estradnih umjetnika/ca. Šta vam je."