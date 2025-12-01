Dunović za "Avaz" uoči sastanka: Ne vjerujem da će PIC donositi odluke umjesto nas

Predsjednik Kluba Demokratske fronte u Predstavničkom domu PSBiH Milan Dunović za "Dnevni avaz" govorio je o sutrašnjem sastanku šefova klubova s predstavnicima Vijeća za implementaciju mira (PIC).

- Očekujem da na sutrašnjem sastanku PIC-a i šefova klubova razmjenu iskustava, da se vidi gdje su slabe tačke, a definitivno ih ima, kako bi se mogao napraviti iskorak u narednu godinu dana. Mislim da je BiH i sam državni Parlament u jednom vidu velike blokade i nadam se da će sastanak pokušati da otkloni te blokade - rekao je Dunović za "Avaz".

S obzirom da se spekuliše da bi se sutra moglo razgovarati i o dva evropska zakona, koja su potrebna uz pregovarača, kako bi BiH zvanično otpočela proces pregovora za pristupanje EU, pitali smo Dunovića da li je realno da se tu pronađe neko rješenje, a on je poručio:

- Prije svega pitanje je šta će Vijeće ministara BiH uraditi u tom kontekstu, drugo je pitanje je ako i usvoje neke evropske zakone, u kojoj će formi biti, da li će biti dovoljno kvalitetni, da li ispunjavaju evropske standarde i šta će se dešavati u oba doma Parlamenta.