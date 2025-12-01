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Dunović za "Avaz" uoči sastanka: Ne vjerujem da će PIC donositi odluke umjesto nas

Pitanje je da li mi kao društvo pokušavamo postati članica EU, jer ako želimo moramo poštivati evropske standarde, ali i Ustav BiH

Milan Dunović. Fena

Piše: Sedin Spahic

1.12.2025

Predsjednik Kluba Demokratske fronte u Predstavničkom domu PSBiH Milan Dunović za "Dnevni avaz" govorio je o sutrašnjem sastanku šefova klubova s predstavnicima Vijeća za implementaciju mira (PIC).

- Očekujem da na sutrašnjem sastanku PIC-a i šefova klubova razmjenu iskustava, da se vidi gdje su slabe tačke, a definitivno ih ima, kako bi se mogao napraviti iskorak u narednu godinu dana. Mislim da je BiH i sam državni Parlament u jednom vidu velike blokade i nadam se da će sastanak pokušati da otkloni te blokade - rekao je Dunović za "Avaz".

S obzirom da se spekuliše da bi se sutra moglo razgovarati i o dva evropska zakona, koja su potrebna uz pregovarača, kako bi BiH zvanično otpočela proces pregovora za pristupanje EU, pitali smo Dunovića da li je realno da se tu pronađe neko rješenje, a on je poručio:

- Prije svega pitanje je šta će Vijeće ministara BiH uraditi u tom kontekstu, drugo je pitanje je ako i usvoje neke evropske zakone, u kojoj će formi biti, da li će biti dovoljno kvalitetni, da li ispunjavaju evropske standarde i šta će se dešavati u oba doma Parlamenta.

Pitanje glavnog pregovarača je također podijelilo političku scenu u BiH, s obzirom da jedni smatraju da ga treba imenovati Predsjedništvo BiH, drugi Predstavnički dom PSBiH, a treći Vijeće ministara BiH.

- Na sjednici kada se donosila odluka o tome da Parlament bira, citirao sam šta piše u Ustavu BiH. Ustav BiH definiše da međunarodne predstavnike BiH imenuje Predsjedništvo BiH, po meni je to vrlo jasan stav. Tehnikalije su da li će Vijeće ministara izvršiti prijedlog prema Predsjedništvu, ali moje mišljenje je da, prema Ustavu, Predsjedništvo BiH mora donijeti konačnu odluku - rekao je Dunović.

Dunović kaže da je pozitivno to što će se razgovarati i razmijeniti iskustva.

- Da li će to donijeti neki pomak po pitanju pregovarača - nisam optimista da će PIC praviti neke presjeke, donositi odluke umjesto nas, a kada kažem "nas" mislim na kompletan društveni sistem. Pitanje je da li mi kao društvo pokušavamo postati članica EU, jer ako želimo moramo poštivati evropske standarde, ali i Ustav BiH - zaključio je Dunović za "Avaz".

# PIC
# VIJEĆE ZA IMPLEMENTACIJU MIRA
# MILAN DUNOVIĆ
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