NATO: Lideri u BiH moraju se odmaknuti od podjela i voditi zemlju ka reformama

Bosna i Hercegovina ostaje u fokusu NATO-a, a politički lideri u zemlji moraju se odmaknuti od retorike podjela i usmjeriti se na reforme u interesu svih građana, poručili su danas zvaničnici NATO-a u sjedištu Alijanse u Briselu, uoči sastanka ministara vanjskih poslova NATO-a koji će biti održan 3. decembra.

Na današnjem informativnom brifingu o angažmanu NATO-a u zemljama zapadnog Balkana, zvaničnici NATO-a su istakli da je Alijansa Bosni i Hercegovini posvetila mnogo pažnje posljednjih nekoliko godina, a posebno ove godine, te da su pojačali političko i praktično prisustvo i djelovanje u zemlji.

Također, naglašeno je da NATO pomno prati razvoj događaja u BiH te da je, nakon važnih događaja tokom ove godine i završetka izbora u Republici Srpskoj, ključno da se politički lideri u Bosni i Hercegovini odmaknu od retorike podjela, savladaju prepreke i vode zemlju putem reformi.

U svom izlaganju o BiH, NATO zvaničnici su pozdravili njen napredak na evropskom putu, kao i nedavnu obnovu mandata operacije EUFOR-a Althea.

Kako je još rečeno, NATO je angažiran u zemljama zapadnog Balkana već nekoliko decenija, a zvaničnici su poručili da predanost Alijanse ostaje čvrsta i nepokolebljiva.

- Stav NATO-a je jasan, naša predanost stabilnosti i sigurnosti zapadnog Balkana je čvrsta i nećemo dopustiti sigurnosni vakuum - poručeno je.

NATO, kako je naglašeno, poduzima sve potrebne političke i operativne mjere da bi osigurao zaštitu mira u regiji.

Za operacija KFOR-a na Kosovu rečeno je da ključna za tamošnju stabilnost, dok NATO u BiH nastavlja podržavati operaciju Althea koju predvodi EU kroz sporazum „Berlin plus“.

Po riječima NATO zvaničnika, Alijansa ima široku partnersku saradnju s BiH, uključujući NATO štab u Sarajevu i podršku kroz brojne programe.

Dodali su da NATO nastavlja blisko sarađivati s međunarodnim partnerima, posebno s Evropskom unijom.

- Sve to radimo jer je sigurnost zapadnog Balkana od vitalnog značaja za sve nas i nećemo dopustiti da mir i stabilnost budu ugroženi - poručili su zvaničnici, ističući da i regionalni lideri moraju dati svoj doprinos, preuzeti odgovornost za svoje zemlje i voditi ih putem reformi.