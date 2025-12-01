Grković za "Avaz": Na sastanku s predstavnicima PIC-a pokušat ćemo nametnuti temu krađe na izborima u RS

Predstavnici zemalja Vijeća za implementaciju mira (PIC) sutra će održati sastanak s predstavnicima šefova klubova stranaka u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.
Šefica opozicionog kluba u Predstavničkom domu PSBiH je Mira Pekić (PDP), no nju će na ovom sastanku mijenjati Nenad Grković (Lista za pravdu i red).
- Glavna tema ovog sastanka će biti evropski put Bosne i Hercegovine. Raspravljat će se o zakonima koje trebamo da usvojimo, riječ o zakonu o Sudu i zakonu o VSTV-u. Riječi će biti i o imenovanju glavnog pregovarača. To su ključne teme, ali mi ćemo pokušati da nametnemo temu izbora u RS, odnosno krađi koja se desila - kazao je Grković za "Avaz".
Naveo je da je opozicija uvijek glasala za evropske zakone, pokazali su ta kada su usvojena i prethodna dva zakona.
- Tu smo pokazali svoj stav o deblokadi puta ka Evropskoj uniji - naglasio je Grković za "Avaz".
Na pitanje da li se mogu pomiriti stavovi oko glavnog pregovarača, s obzirom da postoje tri različita stava oko toga ko ga treba imenovati, Grković odgovara:
- Tu postoji problem jer nije jasno definisano ko treba tačno da predloži. Mislim da je tu najvjerodostojnije da Parlament riješi takvu situaciju, mi smo i izglasali takvu odluku. Stvarno bi bilo neozbiljno da pregovarač bude iz SNSD-a, jer smo vidjeli i neki dan da je Dodik naredio funkcionerima SNSD-a da blokiraju institucije BiH.
Smatra da je ovo prilika da ukažu na ključne probleme u RS koji se ponavljaju.
- Mi svaki put imamo krađu u određenim gradovima, naravno da Tužilaštvo i CIK ništa ne rade po tom pitanju. Naša glavna tema sigurno će biti krađa izbora u RS - zaključio je Grković za "Avaz".
BONUS VIDEO: Gostovanje Nenada Grkovića u emisiji "Crvena olovka".