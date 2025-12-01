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OPOZICIJA IZ RS

Grković za "Avaz": Na sastanku s predstavnicima PIC-a pokušat ćemo nametnuti temu krađe na izborima u RS

Smatra da je ovo prilika da ukažu na ključne probleme u RS koji se ponavljaju

Nenad Grković. ALFA TV

Piše: Sedin Spahic

1.12.2025

Predstavnici zemalja Vijeća za implementaciju mira (PIC) sutra će održati sastanak s predstavnicima šefova klubova stranaka u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Šefica opozicionog kluba u Predstavničkom domu PSBiH je Mira Pekić (PDP), no nju će na ovom sastanku mijenjati Nenad Grković (Lista za pravdu i red).

- Glavna tema ovog sastanka će biti evropski put Bosne i Hercegovine. Raspravljat će se o zakonima koje trebamo da usvojimo, riječ o zakonu o Sudu i zakonu o VSTV-u. Riječi će biti i o imenovanju glavnog pregovarača. To su ključne teme, ali mi ćemo pokušati da nametnemo temu izbora u RS, odnosno krađi koja se desila - kazao je Grković za "Avaz".

Naveo je da je opozicija uvijek glasala za evropske zakone, pokazali su ta kada su usvojena i prethodna dva zakona.

- Tu smo pokazali svoj stav o deblokadi puta ka Evropskoj uniji - naglasio je Grković za "Avaz".

Na pitanje da li se mogu pomiriti stavovi oko glavnog pregovarača, s obzirom da postoje tri različita stava oko toga ko ga treba imenovati, Grković odgovara:

- Tu postoji problem jer nije jasno definisano ko treba tačno da predloži. Mislim da je tu najvjerodostojnije da Parlament riješi takvu situaciju, mi smo i izglasali takvu odluku. Stvarno bi bilo neozbiljno da pregovarač bude iz SNSD-a, jer smo vidjeli i neki dan da je Dodik naredio funkcionerima SNSD-a da blokiraju institucije BiH.

Smatra da je ovo prilika da ukažu na ključne probleme u RS koji se ponavljaju.

- Mi svaki put imamo krađu u određenim gradovima, naravno da Tužilaštvo i CIK ništa ne rade po tom pitanju. Naša glavna tema sigurno će biti krađa izbora u RS - zaključio je Grković za "Avaz".

BONUS VIDEO: Gostovanje Nenada Grkovića u emisiji "Crvena olovka".

# PIC
# NENAD GRKOVIĆ
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