Grković za "Avaz": Na sastanku s predstavnicima PIC-a pokušat ćemo nametnuti temu krađe na izborima u RS

Predstavnici zemalja Vijeća za implementaciju mira (PIC) sutra će održati sastanak s predstavnicima šefova klubova stranaka u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Šefica opozicionog kluba u Predstavničkom domu PSBiH je Mira Pekić (PDP), no nju će na ovom sastanku mijenjati Nenad Grković (Lista za pravdu i red).

- Glavna tema ovog sastanka će biti evropski put Bosne i Hercegovine. Raspravljat će se o zakonima koje trebamo da usvojimo, riječ o zakonu o Sudu i zakonu o VSTV-u. Riječi će biti i o imenovanju glavnog pregovarača. To su ključne teme, ali mi ćemo pokušati da nametnemo temu izbora u RS, odnosno krađi koja se desila - kazao je Grković za "Avaz".

Naveo je da je opozicija uvijek glasala za evropske zakone, pokazali su ta kada su usvojena i prethodna dva zakona.