Udruženje BH Novinari traži hitnu reakciju visokog predstavnika u cilju opstanka BHRT-a

Udruženje BH Novinari obratilo se visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini Kristijanu Šmitu (Christian Schmidt) tražeći njegovu hitnu reakciju povodom dramatične situacije u Radio-televiziji Bosne i Hercegovine (BHRT) usljed finansijskih nedaća i političkih barijera u finansiranju te medijske kuće.

- Ljubazno ali odlučno apelujemo da hitno reagirate i pozovete Predsjedništvo BiH, Parlamentarnu skupštinu BiH i Vijeće ministara BiH da osiguraju finansijsku stabilnost BHRT-a i omoguće njegovo nesmetano funkcioniranje te zauzmete jasan stav da je političko blokiranje finansiranja BHRT-a neprihvatljivo i protivno principima javnog emitiranja u demokratskim društvima - navelo je Udruženje u pismu visokom predstavniku.

Potpuni kolaps

Obrazložilo je da javni servis države Bosne i Hercegovine u stanju potpunog finansijskog kolapsa, sa stvarnom prijetnjom obustave rada i gubitka posla za više od 700 zaposlenih. Takvo stanje je rezultat dugotrajnih političkih blokada i neprovođenja postojećih zakonskih obaveza uključujući i zakonitu distribuciju prihoda od RTV takse. Nedopustivo je da opstanak državnog javnog servisa zavisi od političkih kalkulacija i uskostranačkih interesa, dok građani ostaju bez osnovnog prava na pravovremeno, tačno i nepristrasno informisanje, naglasili su BH Novinari u pismu Kristijanu Šmitu.

- Podsjećamo, BHRT je institucija od državnog značaja čiji opstanak direktno utiče na političku stabilnost, zaštitu javnog interesa i funkcioniranje demokratskih procesa u zemlji. Institucionalna blokada BHRT-a predstavlja alarmantan pritisak na slobodu medija i prijeti urušavanju kompletnog sistema javnog informiranja u BiH. U skladu sa Aneksom 10 Daytonskog mirovnog sporazuma i mandatom OHR-a da nadzire provedbu civilnih aspekata mirovnog sporazuma te osigura stabilnost, funkcionalnost i integritet državnih institucija, smatramo da je ovo hitan slučaj koji zahtijeva Vašu intervenciju. Ukoliko domaće institucije nastave ignorirati njihove zakonske obaveze, apelujemo da iskoristite Vaše nadležnosti kako biste omogućili privremeni ili trajni mehanizam finansiranja BHRT-a i na taj način podržite uspostavljanje dugoročno održivog, depolitiziranog i stabilnog modela javnog emtiranja u skladu sa evropskim standardima i preporukama međunarodnih organizacija - navedeno je u pismu.

Odluka o izmirenju duga

Zahtjev Udruženja BH Novinari temelji se, osim na ovlastima iz Aneksa 10 Daytonskog mirovnog sporazuma, na Šmitovu odluku iz jula 2025. godine o izmirenja duga od 120 miliona maraka privatnoj kompaniji Viaduct iz budžeta države Bosne i Hecegovine iako javnost nikada nije transparentno upoznata o tome zašto je nastao toliki dug i ko je u Republici Srpskoj direktno odgovoran za to.

BH Novinari podsjećaju Šmita i na njegovu odluku iz 2024. kojom je zahtijevao da institucije državne i zakonodavne vlasti Bosne i Hercegovine preuzmu obaveze osnivača i “vlasnika” sedam institucija kulture uključujući i odgovornost države za njihovo stabilno finansiranje i održivost.

- Naš zahtjev za donošenje posebne odluka u vezi sa opstankom BHRT–a utemeljen je i na činjenici da je upravo Ured visokog predstavnika bio kreator prvog Zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine, kojim su, između ostalog, definirani modeli naplate i raspodjele RTV takse izmedju tri javne radio-televizije: BHRT, RTVFBiH i RTRS. Već godinama svjedočimo kako Vaš ured nijemo, bez ikakve releventne i legitimne reakacije, bez institucionalnog interesa, promatra kršenje Zakona o javnom RTV sistemu iako Vaš mandat uključuje ovlasti međunarodnog predstavnika, odnosno „umješača“ u situacijama kada se civilni aspekti mirovnog sporazuma ne provode na efikasan način - istaknuto je u pismu.

BH Novinari naglašavaju još jednom da je hitna intervencija visoko predstavnika neophodna za sprečavanje gašenja BHRT-a, ali i degradacije tripartitnog sistema javnog informiranja kao ključnog izvora informacija za većinu bh. građana.

Gašenje BHRT-a bilo bi nenadoknadivo urušavanje medijskih sloboda u cijeloj državi, zbog čega je odgovorno i transparentno djelovanje institucija i međunarodnih aktera poput OHR-a od vitalnog značaja, naglašeno je u pismu.