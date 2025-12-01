Incident u Gornjem Vakufu: Efendija prijavio muškarca za kojeg tvrdi da je krstio djecu i džamiju

Džemat Mehmed-beg Stočanin iz Gornjeg Vakufa izdao je saopćenje u kojem navodi da je 29. novembra došlo do incidenta ispred lokalne džamije.

Kako tvrde, u 12:30 sati muškarac je stajao ispred džamije u trenutku kada su djeca izlazila nakon završene vjerske nastave. Tom prilikom, kako navode, krstio je djecu i samu džamiju.

- Prema svjedočenju jednog roditelja, muškarac je tada govorio: "Faljen Isus i Marija!" Taj roditelj ga je sustigao kod pošte i upozorio da to više ne radi, a zatim je slučaj prijavio telefonom u Policijsku stanicu Gornji Vakuf. Roditelji su uznemireni i ogorčeni te očekuju da se pravovremeno reagira na ovaj incident, jer nisu sigurni kako bi se situacija završila ako se ponovi. Pogotovo što je dotični poznat po tome što hoda po gradu i krsti sve redom - naveli su iz džemata.

Efendija Idriz Bušatlić izjavio je da je danas slučaj prijavio Policijskoj stanici u Gornjem Vakufu:

- Kao imam i muallim ovog džemata vjerujem da će nadležni organi odgovorno pristupiti rješavanju ovog slučaja i da se ovakva situacija više neće ponoviti", dodao je Bušatlić.