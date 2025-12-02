Novinar Danijal Hadžović: Na pusti otok ponio bih ruter

Ime i prezime: Danijal Hadžović.
Datum i mjesto rođenja: 31. juli 1988., Sarajevo.
Šta prvo uradite kad se probudite: Pogledam na mobitel koliko je sati.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Režijom.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Anketar.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Ruter.
Najdraža pjesma: „The end“, „The Doors“.
Šta gledate na televiziji: Sport, političke emisije i dokumentarce.
Šta Vas nervira: Prostakluk.
Najdraži grad: Sarajevo.
Najbolji poklon koji ste dobili: Dres Bayerna za sedmi rođendan.
Čega se plašite: Ljudske gluposti.
S kim najradije pijete kafu: S rajom iz redakcije.
Omiljena društvena mreža: Facebook.
Najdraža boja: Plava.
Ko Vam je uzor: Brus Vejn (Bruce Wayne).
Najdraži pisac: Kafka.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Uveo liberalnu demokratiju u sve države svijeta.
Omiljeni muzičar ili bend: „The Doors“ i EKV.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Kaput: Kraj njemačkog ekonomskog čuda“, Volfgang Minhau (Wolfgang Münchau).
Tim za koji navijate: Željo, Bayern i KK Bosna.
Omiljena narodna izreka: „Ko rano rani, nije se naspavao“.
Koje pitanje najviše mrzite: Što nisi?
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Voland, „Majstor i Margarita“.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Australiju.