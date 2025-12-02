Novinar Danijal Hadžović: Na pusti otok ponio bih ruter

Ime i prezime: Danijal Hadžović.

Datum i mjesto rođenja: 31. juli 1988., Sarajevo.

Šta prvo uradite kad se probudite: Pogledam na mobitel koliko je sati.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Režijom.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Anketar.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Ruter.

Najdraža pjesma: „The end“, „The Doors“.

Šta gledate na televiziji: Sport, političke emisije i dokumentarce.

Šta Vas nervira: Prostakluk.

Najdraži grad: Sarajevo.

Najbolji poklon koji ste dobili: Dres Bayerna za sedmi rođendan.

Čega se plašite: Ljudske gluposti.

S kim najradije pijete kafu: S rajom iz redakcije.

Omiljena društvena mreža: Facebook.

Najdraža boja: Plava.

Ko Vam je uzor: Brus Vejn (Bruce Wayne).

Najdraži pisac: Kafka.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Uveo liberalnu demokratiju u sve države svijeta.

Omiljeni muzičar ili bend: „The Doors“ i EKV.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Kaput: Kraj njemačkog ekonomskog čuda“, Volfgang Minhau (Wolfgang Münchau).

Tim za koji navijate: Željo, Bayern i KK Bosna.

Omiljena narodna izreka: „Ko rano rani, nije se naspavao“.

Koje pitanje najviše mrzite: Što nisi?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Voland, „Majstor i Margarita“.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Australiju.