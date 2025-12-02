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FHMZ

Oblačno vrijeme danas u BiH, u drugoj polovini dana moguće padavine

Hronični bolesnici i meteoropate trebali bi se suzdržati od težih fizičkih aktivnosti

Oblačno vrijeme. Avaz

Dž. R.

2.12.2025

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugoj polovini dana, kiša se očekuje u Hercegovini i u Krajini, a do kraja dana, padavine se očekuju i u ostalim dijelovima. Na planinama i slab snijeg. Vjetar slab južnog i jugoistočnog smjera. 

Jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 4, na jugu zemlje do 8, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 10, na jugu zemlje do 13 stepeni.

U Sarajevu umjerena oblačnost prijepodne. Tokom dana, povećanje oblačnosti. Krajem dana, može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 0, a najviša dnevna oko 8 stepeni.

Opća slika postepeno će se pogoršavati sa odmicanjem dana, izraženije u Hercegovini i Krajini. Prijepodnevni sati svježiji i ugodniji, potom uz jačanje južnog strujanja i padavine. 

Hronični bolesnici i meteoropate trebali bi se suzdržati od težih fizičkih aktivnosti. Moguće su reakcije na promjenu u vidu glavobolje, reumatskih bolova, razdražljivosti, problemi sa snom.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
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