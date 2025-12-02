Vijeće ministara BiH danas o zakonima o Sudu BiH i VSTV-u te o glavnom pregovaraču

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da razmatra Nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH (VSTVBiH) i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH, čiji je predlagač Ministarstvo pravde BiH.

Ministri bi se, u drugom krugu glasanja, trebali izjasniti o Prijedlogu odluke o uspostavi Ureda glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom kao privremenog tijela Vijeća ministara BiH, čiji je predlagač Kabinet predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

Vijeće ministara BiH se o navedenoj odluci izjašnjavalo početkom novembra, ali odluka tada nije donesena, jer su ministri iz Trojke bili protiv, tako da bi sutra trebao uslijediti drugi krug glasanja.

Usvajanje zakona o Sudu BiH i VSTV-u i imenovanje glavnog pregovarača su uslov za otvaranje pregovora između BiH i EU.

To je istaknuto i početkom novembra, kada je Evropska komisija usvojila godišnji Paket proširenja, u kojem je predstavila svoju sveobuhvatnu procjenu napretka zemalja - partnera u procesu proširenja u proteklih godinu dana.

- Kako bi se efikasno započeli pristupni pregovori, vlasti moraju, prije svega, finalizirati i usvojiti zakone usmjerene na reformu pravosuđa, koji će biti u potpunosti usklađeni s evropskim standardima, te imenovati glavnog pregovarača - poručeno je tada iz Evropske komisije u njihovoj procjeni napretka BiH na putu ka EU.