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ODLUKA NAKON SJEDNICE

CIK naredio ponovo brojanje glasova za više izbornih jedinica

Glavni centar za brojanje će aktivnosti po navedenim naredbama početi danas u 15:00 sati

Glasanje na izborima. Fena

Dž. R.

2.12.2025

Centralna izborna komisija BiH je na jučerašnjoj sjednici donijela naredbu kojom se nalaže Glavnom centru za brojanje da izvrši ponovno kontrolno brojanje glasačkih listića sa redovnih biračkih mjesta i utvrdi rezultate izbora u osnovnim izbornim jedinicama, kako slijedi:

1. po službenoj dužnosti u osnovnoj izbornoj jedinici Zvornik, na biračkom mjestu 083B028;

2. po službenoj dužnosti u osnovnoj izbornoj jedinici Banja Luka, na biračkim mjestima 034B113;

3. po službenoj dužnosti u osnovnoj izbornoj jedinici Laktaši, na biračkom mjestu 011B014B.

U cilju pronalaska izvoda iz Centralnog biračkog spiska Centralna izborna komisija BiH je naredila Glavnom centru za brojanje i da izvrši otvaranje vreća sa glasačkim materijalom, za sljedeća biračka mjesta:

1. Osnovna izborna jedinica Gradiška, biračko mjesto 010B046

2. Osnovna izborna jedinica Brčko Distrikt BiH, biračko mjesto 200C086

3. Osnovna izborna jedinica Bijeljina, biračko mjesto 029B130

Glavni centar za brojanje će aktivnosti po navedenim naredbama početi danas u 15:00 sati i istim mogu prisustvovati posmatrači akreditirani za posmatranje rada Glavnog centra za brojanje.

# CIK
# BROJANJE GLASOVA
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