Ko je Senad Kevelj: Intimus sa Čamparama, ukrao diplomu, finansirao pamflete protiv Radončića

U prijavi koju je podnijelo Tužilaštvo BiH protiv tužioca Džermina Pašića Uredu disciplinskog tužioca (UDT) navodi se da je „Adis Đonko kazao da je dao milion maraka preko mostarskog biznismena Senada Kevelja da advokat Mirsad Crnovršanin i braća Aljoša i Dubravko Čampara završe predmet 'Start'“.

Portal Istraga.ba objavio je da je Džermin Pašić sakrio još dvije zabilješke u kojima je navedeno da su mu članovi kriminalne grupe Sanija Al Murde, prilikom ispitivanja u Tužilaštvu BiH, u prisustvu advokata rekli da su njemu, preko advokata Mirsada Crnovršanina, ukupno dali blizu 1,5 miliona maraka da se predmet „Start“ „završi“. U kontekstu primanja mita spominju se još Dubravko i Aljoša Čampara i mostarski biznismen Senad Kevelj.

Sve priznao

- Službenu zabilješku broj: T20 0 KTO 0023369 22 od 24. juna 2025. godine sa oznakom stepena tajnosti „Interno“, o obavljenom razgovoru sa osumnjičenim Adisom Đonkom, koja je sačinjena na okolnosti angažovanja advokata Mirsada Crnovršanina kao branioca u tom predmetu za iznos od 100.000 KM, te davanje iznosa od 1.000.000 KM kao navodne pozajmice Senadu Kevelju, kako bi isti preko Dubravka i Aljoše Čampara “završio” povoljniji položaj osumnjičenom u predmetu uticajem i davanjem dara Džerminu Pašiću, a koju službenu zabilješku su potpisali Džermin Pašić i Mersudin Omerhodžić, iako je bio svjestan da navedena službena zabilješka sadrži podatke i činjenice koje mogu imati obilježje krivičnog djela i koje je potrebno dalje provjeriti, držao u svom sefu zaključanu čak i nakon perioda kada mu je predmet izuzet od daljeg rada i istu nije proslijedio glavnom tužiocu niti predložio otvaranje novog predmeta kako bi se provjerili navodi osumnjičenog Adisa Đonke o nezakonitim radnjama, niti je istu evidentirao na bilo koji način u evidencije Tužilaštva BiH, te iako je bio svjestan da u Tužilaštvu BiH postoji formiran predmet pod brojem: T20 0 KTKV 0026833 25, u kojem Dubravko Čampara ima ulogu učesnika u događaju, i svjestan da se sadržaj službene zabilješke odnosi na navodne nezakonite radnje, odnosno krivična djela počinjena od strane Dubravka Čampare, istu nije dostavio na postojeći spis broj: T20 0 KTKV 0026833 25 niti je o tome obavijestio postupajuće tužioce iz tužilačkog tima, sve u namjeri da pribavi korist za Mirsada Crnovršanina, Dubravka Čamparu, Aljošu Čamparu, Senada Kevelja i sebe, u vidu neformiranja predmeta u Tužilaštvu BiH, te je na službenu zabilješku stavio oznaku tajnosti “Interno”, suprotno članu 18. Pravilnika o zaštiti tajnih podataka u Tužilaštvu BiH i članu 18. Uputstva o radu sa tajnim podacima u sudskim i tužilačkim postupcima u BiH, u kojima je navedeno da se podaci ne smiju označavati stepenom tajnosti radi prikrivanja izvršenja krivičnog djela, prikrivanja prekoračenja ili zloupotrebe ovlaštenja ili prikrivanja bilo kakve nezakonitosti. Dakle, isti je koristio funkciju tužioca sa ciljem da pribavi korist, usljed čega se po navedenoj službenoj zabilješci nije postupalo ili nije blagovremeno postupalo, a sve kako bi pribavio korist za sebe, Mirsada Crnovršanina, Dubravka Čamparu, Aljošu Čamparu i Senada Kevelju u vidu neformiranja predmeta u Tužilaštvu BiH po prijavi Adisa Đonke, čime je počinio disciplinski prekršaj iz člana 57. stav 1. tačka b) Zakona o VSTS - Korištenje funkcije tužioca kako bi se pribavila korist za sebe ili druga lica – navedeno je u prijavi protiv Džermina Pašića.

Ko je Senad Kevelj?

Javnosti je malo poznato da je Senad Kevelj za 9.800 KM kupio lažnu diplomu u Cazinu. Pritisnut dokazima i činjenicama iz istrage Kevelj je bez zadrške sve priznao, pa i da se tokom 2018. godine sastajao s optuženim suosnivačem Visoke međunarodne škole u Cazinu Admirom Hadžipašićem kako bi dogovorio stjecanje diplome „Bachelor poslovnog menadžmenta smjer financije i bankarstvo“.

Nakon što je izvršen njegov „upis“ kao „studenta“, i to od 2016. godine, u fakultetski matični list Kevelja upisani su podaci o položenim ispitima, fiktivnim naravno, te je već polovinom sljedeće 2019. godine dobio ugovorenu diplomu. Na račun škole uplatio je 2.600 KM, a 7.200 maraka predao je „u kešu“ optuženom Admiru Hadžipašiću. Sve to je u svjedočenju istražiteljima Kevelj i potvrdio.

Milionski biznisi

Iako je priznao ovo djelo, nema podataka da li je optužen ili osuđen. Kevelj, inače veliki intimus s braćom Čampara, dovodio se i u vezu s finansiranjem fabirciranih pamfleta protiv Fahrudina Radončića, predsjednika SBB-a.

S obzirom na to da je Kevelj vlasnik višemilionskih biznisa koji nesmetano funkcioniraju, javnost s pravom postavlja pitanje da li su poslovi legalni ili se možda radi o pranju novca za narko-klanove. Internet je preplavljen desetinama fotografija s raznih sastanaka Aljoše Čampare i Senada Kevelja u različitim okolnostima, a jedan od njih je kada su Fadil Novalić i Aljoša Čampara zajedno posjetili FK Velež. Tada je na čelu sportskog saveza Grada Mostara bio upravo Kevelj