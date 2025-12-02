Upućen prijedlog da se povećaju penzije za najmanje 20 posto

Oni su u parlamentarnu proceduru uputili prijedlog da se u Budžetu za narednu godinu nađe prijedlog prema kojem će se povećati penzije za minimalno 20 posto kao minimum pravednosti.

Zastupnik Stranke za BiH u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Admir Čavalić (SBiH) i nezavisni zastupnik Almedin Aliefendić zatražili su izmjene Zakona o PIO-u.

- Uvažavajući činjenicu da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine tokom 2025. godine nije dostavila u parlamentarnu proceduru najavljeni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, te uzimajući u obzir složenu socio-ekonomsku situaciju penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine, pristupili smo izradi ovog prijedloga zakona s ciljem unapređenja ekonomsko-socijalnog položaja penzionerske populacije počev od 1. januara 2026. godine. Napominjemo da su predstavnici Vlade ranije najavljivali određene promjene, međutim kako ide kraj godine, sve manje se o tome priča - ističu u prijedlogu.

Navode da su penzioneri među najugroženijim građanima, koji su suočeni s inflacijom, svakodnevnim poskupljenjima osnovnih životnih namirnica i naglim rastom cijena komunalija i električne energije.

Poručuju da penzioneri žive ispod granice dostojanstva te su sada su potisnuti na marginu, što se mora promijeniti.