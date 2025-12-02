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INICIJATIVA ZASTUPNIKA

Upućen prijedlog da se povećaju penzije za najmanje 20 posto

Poručuju da penzioneri žive ispod granice dostojanstva te su sada su potisnuti na marginu, što se mora promijeniti

Admir Čavalić. Fena

S. S.

2.12.2025

Zastupnik Stranke za BiH u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Admir Čavalić (SBiH) i nezavisni zastupnik Almedin Aliefendić zatražili su izmjene Zakona o PIO-u.

Oni su u parlamentarnu proceduru uputili prijedlog da se u Budžetu za narednu godinu nađe prijedlog prema kojem će se povećati penzije za minimalno 20 posto kao minimum pravednosti.

- Uvažavajući činjenicu da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine tokom 2025. godine nije dostavila u parlamentarnu proceduru najavljeni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, te uzimajući u obzir složenu socio-ekonomsku situaciju penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine, pristupili smo izradi ovog prijedloga zakona s ciljem unapređenja ekonomsko-socijalnog položaja penzionerske populacije počev od 1. januara 2026. godine. Napominjemo da su predstavnici Vlade ranije najavljivali određene promjene, međutim kako ide kraj godine, sve manje se o tome priča - ističu u prijedlogu.

Navode da su penzioneri među najugroženijim građanima, koji su suočeni s inflacijom, svakodnevnim poskupljenjima osnovnih životnih namirnica i naglim rastom cijena komunalija i električne energije.

Poručuju da penzioneri žive ispod granice dostojanstva te su sada su potisnuti na marginu, što se mora promijeniti.

# ADMIR ČAVALIĆ
# ZAKON O PIO/MIO
# STRANKA ZA BIH
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