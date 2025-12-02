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PREDSJEDNIK SNSD-A

Dodik se ponovo obrušio na Nasera Orića: On je obični zlikovac!

Bolje bi bilo da objasni kako je ubijen sudija Slobodan Ilić i kako je monstruozno masakriran dječak Slobodan Stojanović, napisao je Dodik

Dodik ponovo vrijeđa Nasera Orića. Dejan Rakita / PIXSELL - Facebook

S. S.

2.12.2025

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ponovo se obrušio na komandant Armije RBiH iz Srebrenice Nasera Orića.

Podsjećamo, Dodiku je zasmetala fotografija Ace Lukasa s Orićem, a onda mu je heroj odbrane Srebrenice poručio da su i Dodikovi ljudi sjedili s njim, pa je prvi čovjek SNSD-a ponovo reagirao.

- Naser Orić je obični zlikovac koji nastavlja da laže i izmišlja da je navodno neko od moje rodbine bio sa njim, a prethodno je tvrdio da se čuo i vidio sa mnom. I opet laže, i u prvom i u drugom slučaju. Bolje bi bilo da objasni kako je ubijen sudija Slobodan Ilić i kako je monstruozno masakriran dječak Slobodan Stojanović - napisao je Dodik.

# NASER ORIĆ
# MILORAD DODIK
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