Vijeće ministara o zakonu o VSTV-u: Povećao bi se broj članova na 20 i uvela etnička kvota

Na današnjoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine raspravljat će se o dva evropska zakona, kao i osnivanju Ureda glavnog pregovarača.
Riječ je o zakonima o VSTV-u i Sudu, koji su preduslov EU za prvu međuvladinu konferenciju. Što se tiče zakona o VSTV-u, on uvodi i etničke kvote, s obzirom da u novom prijedlogu se navodi da sastav Vijeća treba odražavati sastav naroda u BiH u skladu s Ustavom BiH.
- Pri čemu u Vijeću mora biti najmanje po četiri člana Vijeća iz svakog konstitutivnog naroda i dva člana iz reda ostalih, te najmanje osam članova jednog spola - stoji u novom prijedlogu.
I u postojećem zakonu se navodi da se mora voditi računa o strukturi naroda, ali ne navode se konkretne kvote.
VSTV bi dobio i pet novih članova i brojao bi 20, od kojih bi jedno pripalo sudiji Apelacionog ili Osnovnog suda Brčko Distrikta, jedno bi pripalo sudiji kantonalnog suda, jedno bi bila posebna pozicija za sudiju općinskog suda iz FBiH i po još jedan dodatni tužilac iz FBiH i RS.
- Ukoliko dodatna provjera izvještaja o imovini i interesima izabranog člana Vijeća ne bude okončana do isteka mandata prethodnog sastava Vijeća, novoizabrani član Vijeća preuzima dužnost u skladu s tačkom (1) ovog člana. Izabranim članovima Vijeća mandat počinje teći prvog narednog radnog dana nakon isteka mandata prethodnog sastava Vijeća - piše u prijedlogu.
To znači da niti jedan sudija ili tužilac neće moći započeti svoj mandat u VSTV-u prije nego završi provjera njegove imovine. Ukoliko VIjeće minsitara BiH usvoji ovaj prijedlog, on će ići u parlamentarnu proceduru.