Vijeće ministara o zakonu o VSTV-u: Povećao bi se broj članova na 20 i uvela etnička kvota

Na današnjoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine raspravljat će se o dva evropska zakona, kao i osnivanju Ureda glavnog pregovarača.

Riječ je o zakonima o VSTV-u i Sudu, koji su preduslov EU za prvu međuvladinu konferenciju. Što se tiče zakona o VSTV-u, on uvodi i etničke kvote, s obzirom da u novom prijedlogu se navodi da sastav Vijeća treba odražavati sastav naroda u BiH u skladu s Ustavom BiH.

- Pri čemu u Vijeću mora biti najmanje po četiri člana Vijeća iz svakog konstitutivnog naroda i dva člana iz reda ostalih, te najmanje osam članova jednog spola - stoji u novom prijedlogu.