Krišto nakon sastanka s Flemingom: Potvrđeno snažno i dugogodišnje partnerstvo BiH i SAD

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto održala je sastanak sa direktorom u Uredu za europska i euroazijska pitanja Sjedinjenih Američkih Država Markom Flemingom, na kojem je potvrđeno snažno i dugogodišnje partnerstvo Bosne i Hercegovine sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Naglašen je značaj kontinuirane saradnje i zajedničkog djelovanja u jačanju institucionalnih kapaciteta i demokratskih procesa u BiH.

Istaknuto je kako su stabilnost i funkcionalnost svih razina vlasti ključni za sveukupni napredak zemlje.

Poseban naglasak stavljen je na važnost stvaranja političkog i društvenog okruženja koje doprinosi dijalogu legitimnih političkih predstavnika sva tri konstitutivna naroda.

Razgovaralo se i o gospodarskoj suradnji, uz zajedničko razumijevanje da su reformski procesi nužni za jačanje konkurentnosti, privlačenje investicija i unaprjeđenje životnog standarda.

Predsjedateljica Krišto zahvalila je za kontinuiranu potporu Sjedinjenih Američkih Država te istaknula da će Vijeće ministara i institucije Bosne i Hercegovine nastaviti biti konstruktivan partner, saopćila je Služba za informiranje Vijeća ministara BiH.