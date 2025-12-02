Ništa od evropskih zakona: SNSD srušio dnevni red

Za danas najavljena sjednica Vijeća ministara BIH neće biti održana, nakon što ministri iz SNSD-a Staša Košarac i Srđan Amidžić nisu podržali predloženi dnevni red.

Vijeće ministara BiH danas je, pored ostalog, trebalo razmatrati prijedlog odluke o uspostavi Ureda glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom kao privremenog tijela Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, zatim nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, te nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine.

Ovi zakoni su preduslov Evropske unije za održavanje prve međuvladine konferencije između EU i BiH.