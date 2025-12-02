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Ništa od evropskih zakona: SNSD srušio dnevni red

SNSD-ovi ministri su srušili dnevni red

Staša Košarac i Srđan Amidžić. Avaz

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

2.12.2025

Za danas najavljena sjednica Vijeća ministara BIH neće biti održana, nakon što ministri iz SNSD-a Staša Košarac i Srđan Amidžić nisu podržali predloženi dnevni red.

Vijeće ministara BiH danas je, pored ostalog, trebalo razmatrati prijedlog odluke o uspostavi Ureda glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom kao privremenog tijela Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, zatim nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, te nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine.

Ovi zakoni su preduslov Evropske unije za održavanje prve međuvladine konferencije između EU i BiH.

- Nažalost, Vijeće ministara BiH danas nije uspjelo napraviti napredak u ispunjavanju ovih koraka. Istraživanja javnog mnijenja pokazuju da većina građana BiH širom zemlje želi evropsku budućnost. EU je na najvišem nivou jasno poručila da je mjesto BiH u EU. Nedostaje politička volja. Pozivamo političke aktere da se fokusiraju na ispunjavanje preostalih koraka. Prozor prilike za napredak na putu ka EU ne smije biti propušten - izjavio je ambasador EU u BiH Luiđi Soreka.

# SNSD
# VIJEĆE MINISTARA BIH
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