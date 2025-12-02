Globalno priznanje: Profesor Kenan Arnautović na čelu WFNS-a prvi put u historiji BiH

Prof. dr. Kenan Arnautović, domaći član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, izabran je za predsjednika Svjetske federacije neurohirurških društava (WFNS) — što ujedno predstavlja prvi put u historiji da je predstavnik iz Bosne i Hercegovine na čelu ove globalne organizacije.

- S ponosom objavljujemo da je prof. dr. Kenan Arnautović, domaći član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, izabran za predsjednika Svjetske federacije neurohirurških društava (WFNS), kao kandidat Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Ovaj izbor predstavlja historijski trenutak, jer je riječ o prvom stručnjaku porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji će predvoditi WFNS – najznačajniju svjetsku organizaciju u oblasti neurohirurgije - naveli su iz ANU BiH.

Na Svjetskom kongresu neurohirurga, koji se održava u Dubaiju od 30. novembra do 5. decembra, prof. dr. Arnautović preuzeo je jednu od najvažnijih funkcija u globalnoj medicinskoj zajednici.

Svjetska federacija neurohirurških društava (WFNS), osnovana 1955. godine, profesionalna je, naučna i nevladina organizacija koja okuplja 130 članica — 5 kontinentalnih asocijacija, 119 nacionalnih neurohirurških društava i 6 pridruženih društava — te predstavlja više od 30.000 neurohirurga širom svijeta. Misija WFNS-a je unapređenje neurohirurške njege, edukacije i istraživanja u korist pacijenata širom svijeta.

Biografija prof. dr. Kenana Arnautovića

Prof. dr. Kenan Arnautović je profesor neurohirurgije na klinici Semmes-Murphey i na Odsjeku za neurohirurgiju Univerziteta Tennessee u Memphisu, SAD. Posjeduje dvije specijalizacije iz neurohirurgije – evropsku (diplomirani član Neurohirurškog odbora BiH) i američku (diplomirani član Američkog odbora za neurohirurgiju).

Prije 18 godina osnovao je Međunarodni program usavršavanja iz neurohirurgije na klinici Semmes-Murphey i na Odsjeku za neurohirurgiju (1–2 mjeseca), koji je do sada završilo više od 40 neurohirurga iz cijelog svijeta. Dr. Arnautović je opsežno objavljivao u najprestižnijim neurohirurškim časopisima, a tri njegova rada našla su se i na naslovnicama Journal of Neurosurgery. Autor je i/ili urednik tri knjige iz oblasti neurohirurgije, te predavač na poziv širom svijeta.

Urednički odbori

Koosnivač je i bivši predsjednik Bosanskohercegovačko-američke akademije nauka i umjetnosti (BHAAAS), kao i osnivački član Yasargilove akademije mikroneurohirurgije. Pomoćni je urednik časopisa Operative Neurosurgery (oblast baze lobanje) i urednik sekcije za kranijalnu bazu u časopisu World Neurosurgery, uz članstvo u uredničkim odborima još pet naučnih časopisa.

Član je Svjetske akademije za neurohirurgiju, Evropske akademije nauka i umjetnosti (EASA) i Akademije medicinskih nauka Bosne i Hercegovine. Profesor Arnautović je i domaći član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.